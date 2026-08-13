Más de un millón de argentinos perdieron su cobertura de salud: el impacto en Mendoza

Más de 1,2 millones de argentinos dejaron de tener cobertura de salud desde fines de 2023, una situación que incrementa la cantidad de personas que dependen exclusivamente de hospitales y centros sanitarios públicos.

El fenómeno tiene especial relevancia para Mendoza: según datos oficiales de la Provincia, 837.883 personas están inscriptas en el Programa Sumar, destinado precisamente a la población que no posee obra social ni medicina prepaga y recibe atención a través de los efectores públicos.

A nivel nacional, la cantidad de personas sin obra social, prepaga ni mutual pasó de 9.428.131 durante el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026.

Esto implica que 1.246.285 argentinos perdieron algún tipo de cobertura sanitaria durante ese período.

Más presión sobre la salud pública de Mendoza

La caída de las coberturas médicas también tiene impacto en las provincias, cuyos hospitales y centros de salud deben absorber la demanda de quienes dependen exclusivamente del sistema estatal.

En Mendoza, según el último dato difundido oficialmente por el Gobierno provincial, el padrón del Programa Sumar alcanzaba a 837.883 personas. Desde el Ejecutivo mendocino explicaron que se trata de ciudadanos que no cuentan con obra social ni medicina prepaga y, por lo tanto, tienen cobertura sanitaria en los efectores de la salud pública.

La cifra permite dimensionar el peso que tiene la cobertura pública exclusiva en la provincia, aunque no significa que esas 837.883 personas hayan perdido su obra social o prepaga durante la gestión de Javier Milei. El dato oficial mendocino muestra el universo de personas sin cobertura privada o de la seguridad social, pero no permite determinar cuántas se incorporaron a ese grupo desde diciembre de 2023.

A este escenario se suma que Mendoza cuenta con un régimen específico para el financiamiento de su sistema sanitario. La Ley provincial 9.535 establece que los hospitales, centros asistenciales y demás efectores públicos deben garantizar la atención gratuita a quienes no tengan ningún tipo de cobertura médico-asistencial. En cambio, cuando el paciente posee obra social, PAMI, prepaga, mutual, seguro u otro tercero obligado, esas entidades deben afrontar el costo de la atención brindada por el Estado provincial.

Por qué más argentinos se quedan sin obra social

Los datos nacionales muestran que el deterioro se encuentra relacionado principalmente con la pérdida de empleo registrado y las dificultades para sostener el costo de una cobertura privada.

Cuando un trabajador pierde un empleo formal también puede perder, posteriormente, la cobertura vinculada a ese puesto laboral. Paralelamente, el incremento de las cuotas de las prepagas llevó a familias a reducir sus planes o directamente abandonar el sistema privado.

Las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios desde noviembre de 2023.

Entre las entidades con mayores retrocesos aparece OSECAC, correspondiente a empleados de Comercio, que redujo 20,2% su cantidad de beneficiarios. OSPCN, vinculada a trabajadores estatales nacionales, cayó 19,1%, mientras que OSPRERA, de trabajadores rurales, retrocedió 15,9%.

Uno de cada dos jóvenes depende del sistema público

El panorama resulta todavía más marcado entre los jóvenes. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 49,9% de las personas de entre 15 y 29 años no tiene obra social, prepaga ni mutual.

Desde fines de 2023, unos 438.790 jóvenes se incorporaron al grupo que depende exclusivamente de la salud pública.

La tendencia nacional plantea un desafío directo para las provincias. En el caso de Mendoza, donde cientos de miles de personas ya utilizan exclusivamente la cobertura estatal, cada nuevo trabajador o familia que pierde su obra social o deja una prepaga puede traducirse en mayor demanda para hospitales y centros de salud públicos.

El fenómeno convierte así la caída de las coberturas privadas y de la seguridad social en algo más que un problema individual: también representa un desafío financiero y asistencial para el sistema sanitario mendocino.