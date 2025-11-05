Más de tres mil ataques a policías en lo que va del año: Mendoza entre las provincias más afectadas

La inseguridad golpea cada vez más fuerte y las agresiones a efectivos policiales alcanzaron niveles récord en Argentina. Según un informe elaborado por las ONGs Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, en lo que va del año se contabilizaron más de 3.120 ataques de delincuentes hacia policías, una cifra sin precedentes desde que se realizan mediciones en 1985.

El estudio, encabezado por el abogado especializado en Seguridad Pública Javier Miglino, advierte que la violencia contra uniformados aumentó a un promedio de 11 ataques cada 24 horas, lo que refleja —en palabras del propio letrado— “un triste récord que jamás habíamos alcanzado”.

Los episodios incluyen agresiones con armas de fuego, cuchillos, palos y otros elementos contundentes, lo que demuestra el nivel de peligrosidad y la falta de límites en la conducta de los agresores.

En cuanto a la distribución geográfica de los ataques, más de la mitad se registraron en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, aunque el fenómeno se extendió también al interior del país. Mendoza figura entre las jurisdicciones más afectadas, junto con Córdoba, Santa Fe —particularmente Rosario—, Neuquén, Misiones y Chubut.

Miglino explicó que entre esas seis provincias, el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires se concentra más del 80% de todos los ataques, lo que pone en evidencia un patrón de violencia creciente contra el personal policial.

El informe también advierte sobre las consecuencias más graves: al menos 29 policías murieron en lo que va de 2025, tanto en cumplimiento del deber como víctimas de asaltos fuera del servicio. Aunque no existen estadísticas oficiales, la recopilación de medios periodísticos da cuenta de un escenario cada vez más letal y descontrolado.

“El nivel de peligrosidad de los delincuentes es extremo”, subrayó Miglino, al tiempo que advirtió que “los atacantes no solo usan armas de fuego, sino cualquier objeto que tengan a mano, lo que agrava la amenaza y el riesgo para los efectivos”.

La denuncia de las ONGs reabre el debate sobre la seguridad pública y la necesidad de fortalecer la protección y el acompañamiento a quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a los demás.