Más de la mitad de los chicos en la Argentina vive en la pobreza

Más de la mitad de los niños y adolescentes en la Argentina vive en la pobreza. Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina, el 53,6% se encuentra en esa condición, mientras que el 10,7% está en situación de indigencia.

El informe muestra una mejora respecto a los años anteriores, aunque advierte que se trata de un alivio parcial y que el problema sigue siendo estructural.

Inseguridad alimentaria

Uno de los datos más preocupantes es el acceso a la alimentación. El 28,8% de los chicos experimentó inseguridad alimentaria en 2025 y, dentro de ese grupo, el 13,2% la sufre en su forma más severa.

Esto implica dificultades para acceder a una alimentación suficiente o directamente situaciones de hambre.

Aumenta la asistencia social

El relevamiento indica que el 64,8% de los niños recibe algún tipo de asistencia alimentaria, lo que marca un nivel récord.

Además, el 42,5% accede a la Asignación Universal por Hijo, aunque estos programas no alcanzan a cubrir a toda la población en situación de pobreza.

Dificultades para acceder a la salud

El impacto de la crisis también se refleja en el acceso a servicios básicos. El 19,8% de los chicos dejó de asistir al médico o al odontólogo por problemas económicos.

La atención odontológica es una de las más postergadas, según el informe.

Condiciones de vida

En cuanto a las condiciones habitacionales:

El 18,1% vive en viviendas precarias

El 20,9% en situación de hacinamiento

El 42% no tiene acceso a saneamiento adecuado

Además, el 37,5% enfrenta privaciones en vestimenta.

Impacto emocional y educativo

El informe también advierte sobre consecuencias en la salud mental y la educación.

El 18% de los chicos presenta síntomas de tristeza o ansiedad, con mayor incidencia en adolescentes. A su vez, el 82% no realiza actividades culturales o recreativas.

En el plano educativo, solo la mitad tiene una computadora en el hogar y el 16% acceso a internet.

Un problema estructural

Desde la UCA señalaron que, si bien hubo mejoras en los últimos dos años, los niveles actuales siguen por encima de los registrados en 2010.

Además, advirtieron que las políticas sociales no fueron diseñadas para cubrir completamente los ingresos de los hogares, por lo que resulta clave mejorar las condiciones laborales de los adultos.

El informe concluye que la pobreza infantil continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país, con efectos que impactan en la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo de niños y adolescentes.