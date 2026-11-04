Más de 75 organizaciones se reunirán en la Expo Mendoza Voluntaria 2026

La Ciudad de Mendoza será sede de una nueva edición de la Expo Mendoza Voluntaria 2026, una iniciativa que reunirá a más de 75 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones de distintos puntos de la provincia. La actividad tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, de 16 a 21, en el Parque Central, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Nuestras manos unen, ayudan y conectan”, la propuesta busca dar visibilidad al trabajo que realizan las organizaciones sociales, promover el voluntariado y generar nuevos espacios de colaboración entre las instituciones y la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, conocer los proyectos de cada entidad, escuchar experiencias y descubrir diferentes maneras de involucrarse en iniciativas solidarias. La actividad está especialmente pensada para quienes tienen interés en hacer voluntariado, pero todavía no conocen las organizaciones que trabajan en Mendoza ni las posibilidades de participación.

Foto: cortesía Expo Voluntaria

Las causas representadas serán diversas e incluirán el cuidado del ambiente, la protección animal, la inclusión deportiva, el acompañamiento a niños y adultos mayores, la salud, la educación, la discapacidad y la asistencia comunitaria. Además, no será necesario contar con experiencia previa para acercarse y conocer las propuestas.

Entre las organizaciones participantes estarán ADOM, ADETRA, AFS, AIESEC, Aldeas Infantiles SOS, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Mendoza, Corazones en Solidaridad, EndoMendoza, Equinoterapia Jockey Club Mendoza, Generando Puentes, Los Caciques Rugby Mendoza, Manos Unidas, Un Techo para Argentina y Voluntariado Hospital Pereyra.

También formarán parte Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas Mendoza, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Fundación Corazones Dispuestos, Fundación Pulso Educativo, Fundación Puente Vincular, Fundación Yanay, Fundavita, Grávida, Hogar Don Orione y Jóvenes por el Clima Mendoza, entre muchas otras instituciones.

Foto: cortesía Expo Voluntaria

La Expo Mendoza Voluntaria tuvo su primera edición en 2025 y este año llegará por primera vez a la Ciudad de Mendoza. La nueva convocatoria busca ampliar el alcance de la iniciativa y consolidar un espacio de encuentro e intercambio entre las organizaciones y los ciudadanos.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, de 16 a 21, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza. La entrada será libre y gratuita y estará abierta a toda la comunidad.

La invitación está dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes que quieran conocer nuevas experiencias, acercarse a distintas causas sociales y descubrir cómo pueden aportar su tiempo y sus conocimientos a proyectos solidarios.

Más información en Instagram: @expomendozavoluntaria.