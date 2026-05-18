Más de 500 bailarines celebraron el Día Mundial de la Danza en el Auditorio de Tunuyán

En el marco del Día Mundial de la Danza, la Municipalidad de Tunuyán celebró una nueva edición de la Gala de Danza con dos noches colmadas de arte, emoción y cultura. Más de 500 alumnos de todas las edades participaron de las actividades completamente gratuitas, desplegando su talento sobre el escenario ante una sala llena durante los días viernes y sábado pasado.

El arte se adueñó del escenario en dos veladas inolvidables donde alumnos y profesores pudieron lucirse, sentir y bailar en el lugar que tanto aman. Cada presentación estuvo marcada por la entrega, la pasión y el trabajo constante que mantienen viva la danza en Tunuyán.

Las aperturas de ambas noches tuvieron un momento especial y muy emotivo: cada profesor representante contó con sus 20 segundos de ovación, mostrando distintas disciplinas bajo una misma pieza musical. Ese inicio dio paso a una celebración cargada de identidad artística, diversidad y expresión cultural.

Formaron parte de esta edición: Estudio Arte y Movimiento, Skené, Leyenda Urbana, Aslaham, Pájaros de Cristal, Antú Paggen, Katherina Guiñez y Ramón Villegas, Leticia Chapero, Najla, Zafiro, Ballet Municipal, Caporales de Tunuyán, Instituto de Danza Matías Lucero, Academia Terpsícore, Academia de Danzas Árabes Nurham, Grupo Inca Mapu, Academia Nova, Escuela Aeróbica y Danza de Tunuyán, El Quebrachal, Grupo Contratiempo y el Ballet Municipal.

Familias, amigos y artistas acompañaron una nueva edición de este evento que continúa creciendo año tras año y que ya forma parte de la agenda cultural del departamento.