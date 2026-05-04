Más de 50 mil turistas eligieron Mendoza en el fin de semana largo

La cifra emitida por el Observatorio del Ente Mendoza Turismo, para el fin de semana largo que va del 1 al 3 de mayo, contempla una estadía promedio de 2,5 días, consolidando una vez más al turismo como uno de los motores más dinámicos de la economía provincial.

Los destinos más elegidos fueron Gran Mendoza, Potrerillos, Ruta 82 y villas de San Rafael, zonas que combinan naturaleza, servicios de calidad y una amplia agenda de actividades.

En el caso del Gran Mendoza, eventos de importante convocatoria como la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), que tuvo más de once mil corredores de la provincia, el país y otros veinte países y el encuentro musical Manso Baile, realizado en el teatro griego Frank Romero Day, traccionaron un importante flujo de visitantes y aportaron un clima festivo durante todo el fin de semana.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que “como se sabe, mayo tiene dos feriados inamovibles, el del 1 y el 25, que este año provocan sendos fines de semana de 3 días, cada uno. En otras ocasiones con calendario similar, el comportamiento de la demanda ha sido también similar. Se reparte entre ambos”.

“Hemos tenido un fin de semana donde el buen clima y eventos deportivos y artísticos jugaron a favor, sobre todo en el Gran Mendoza, donde se concentraron estos”, enfatizó la presidenta.

Además, la funcionaria recordó que continúan vigentes hasta el 31 de mayo las promociones especiales agrupadas bajo el sello Mansas Promos, una iniciativa que busca incentivar los viajes internos y la llegada de turistas nacionales e internacionales.

Mendoz entre los destinos más elegidos

Según datos de Aerolíneas Argentinas, entre los destinos más elegidos del país aparecen plazas tradicionales como Córdoba, Mendoza, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Neuquén, Ushuaia, El Calafate y San Miguel de Tucumán.

A su vez, según datos de Despegar Argentina, El interés es parejo tanto dentro como fuera del país: las búsquedas para destinos nacionales crecieron un 47% respecto del último mes, con Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Salta entre los más elegidos.