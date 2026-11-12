Más de 3.000 estudiantes se capacitaron en violencia digital, género y responsabilidad penal juvenil

Más de 3.000 estudiantes de distintos puntos de Mendoza participaron durante el ciclo lectivo 2026 de una serie de jornadas de capacitación sobre violencia digital, grooming, responsabilidad penal juvenil, género y diversidad. La propuesta fue organizada por la Dirección General de Escuelas (DGE) junto con la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad del Poder Judicial, con el objetivo de acercar información y herramientas preventivas a adolescentes y jóvenes.

El octavo y último encuentro del año se realizó en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y contó con la presencia de más de 700 alumnos de 2°, 3° y 4° año del nivel secundario. La jornada estuvo encabezada por jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, quienes respondieron consultas y abordaron distintas situaciones que forman parte de la realidad cotidiana de los adolescentes.

Foto: cortesía Prensa DGE.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, participó de la actividad y destacó la importancia de que los estudiantes puedan conocer sus derechos y obligaciones a partir de información oficial. También remarcó el valor de contar con profesionales de la Justicia para despejar dudas y evitar que los jóvenes se informen únicamente a través de las redes sociales o de contenidos difundidos por influencers.

Entre los temas abordados durante las charlas se encontraron la responsabilidad penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, además de cuestiones vinculadas con las licencias de conducir desde los 17 años y el voto optativo a partir de los 16.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, María Teresa Day, resaltó la importancia de acercar el Poder Judicial a las escuelas. Según explicó, el trabajo conjunto con la DGE se viene fortaleciendo desde hace dos años y permite que jueces, fiscales, asesores y defensores puedan responder las inquietudes de estudiantes de distintos departamentos.

Foto: cortesía Prensa DGE.

La directora de Educación de Nivel Secundario, Cecilia Páez, confirmó que la iniciativa tendrá continuidad durante el ciclo lectivo 2027. La propuesta apunta a que los estudiantes y docentes que participan de los encuentros puedan compartir en sus respectivas escuelas los conocimientos y herramientas adquiridos.

También participó Daniela Torres, jueza penal juvenil, quien brindó información sobre la reforma penal juvenil y destacó la necesidad de ofrecer recursos para que los adolescentes puedan reconocer y afrontar distintas situaciones de la vida cotidiana.