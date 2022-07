Miles de pequeños y pequeñas junto a sus familias compartieron y participaron de las actividades recreativas y culturales que organizó la Municipalidad de Tupungato para este periodo de receso escolar que contempló 2 semanas.

La comunidad tupungatina y visitantes pudieron asistir y acceder de manera libre y gratuita a numerosos espectáculos teatrales y musicales en el Salón de Actividades Culturales Artísticas, como así también a juegos infantiles y circuitos literarios y educativos que se llevaron a cabo en el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT), de la mano del proyecto “Leer es lo que cuenta”.

En total se presentaron 14 muestras artísticas de los Talleres Culturales del Municipio con la puesta en escena de 300 artistas locales y 7 obras teatrales de diferentes elencos del departamento y provincia.

“Como siempre la entrada totalmente gratis para todas las personas que se quisieran acercar, han sido con cupos limitados y todos los días se han agotado las entradas, la verdad que esto nos pone muy contentos porque un pueblo que acompaña el arte y la cultura es un pueblo diferente, así que estamos contentos” ponderó el Director de Desarrollo Cultural, Marcelo Pulido.

En paralelo, en el CRUT se creó un espacio que invitó a disfrutar de la lectura en un paseo por el universo de las emociones con actividades y juegos clásicos como la rayuela, ta-te-tí, jenga, rompecabezas, y estaciones para realizar pinturas y dibujos.

“Podemos decir que estamos muy contentos, muy felices por la gran participación que han tenido los niños, niñas y adolescentes del departamento” expresó el referente de la Dirección de Educación, Adrián Castro y comentó sobre el eje principal que se abordó en la edición especial de `Leer es lo que cuenta´: En esta etapa ha habido cuentos, específicamente el ‘Guardián de las galaxias’ donde los chicos pueden visibilizar y poner de manifiesto la emociones y las chicas (maestras y auxiliares) van trabajando las distintas propuestas para que ellos puedan visibilizarlas y exteriorizarlas”.

Además, el Municipio puso a disposición movilidad gratuita con el fin de que todos los niños y niñas de los diferentes puntos del departamento (B° Arcoiris, Sergi, B° T.I.S.A, Costa Canal, Lotes Pellegrina, entre otros) pudieran llegar hasta el Centro Universitario, divertirse y continuar aprendiendo durante las vacaciones; y además continuarán esta actividad de vacaciones en zonas más alejadas del casco urbano, como en los distritos El Zampalito y Anchoris.

Risas a carcajadas y aplausos fueron algunos de los condimentos de estas vacaciones de invierno en Tupungato donde pequeños, pequeñas y adolescentes pudieron desconectar y disfrutar para volver recargados de energías a las aulas.

“Ya llevamos algunos años haciendo esto, se suspendió nada más durante la época de la pandemia, así que hemos retomado estas actividades que para nosotros son muy importantes” recordó el Intendente Gustavo Soto quien se acercó a compartir con la comunidad y manifestó su agradecimiento a las familias por sumarse y auguró un productivo regreso a clases.

Últimas funciones y actividades

El cronograma no ha finalizado, por lo que quienes aún no han podido sumarse tienen otra oportunidad para no perderse de espectáculos y juegos.

Viernes 22 de julio

“Leer es lo que cuenta”, especial vacaciones de invierno

-14:30 a 17:30h

-CRUT (B° Aero Club, calle Dorrego y Alem)

Vacaciones de Invierno

-15h

-Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio, 175)

-Presentación del Taller Municipal de Danzas Folklóricas de San José y Taller de Danzas Contemporáneas, cierre con la obra de teatro del elenco a cargo de la tupungatina Mariela Leyes y el mendocino Sergio Martínez: «Vermichelis».

Retiro de entradas

Los tickets para esta función se retiran previamente en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175) hasta las 15h y se debe tener en cuenta que los cupos son limitados.

Sábado 23 de julio

“Leer es lo que cuenta”, especial vacaciones de invierno

-14:30 a 17:30h-El Zampalito (B° Santa Ana y B° El Viejo Peral).