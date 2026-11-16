El Espacio Cultural Julio Le Parc fue escenario de una multitudinaria jornada musical con una nueva edición de “Baterías a la Plaza”, una iniciativa que reunió a más de 200 bateristas para tocar de manera simultánea y compartir una experiencia colectiva.

La actividad se realizó el domingo 15 de noviembre y convocó a músicos profesionales, estudiantes, aficionados y amantes de la batería, en una propuesta que buscó unir distintas generaciones y estilos musicales.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El encuentro contó con la participación de destacados músicos. Entre ellos estuvieron Jorge Araujo, exintegrante de Divididos; Sergio Masciotra, quien trabajó junto a figuras como Charly García y Luis Fonsi; y Oscar Giunta, reconocido referente del jazz argentino. También participaron el baterista mendocino Didier Turello, anfitrión de la jornada, y el chileno Toño Silva, histórico músico que acompaña a Charly García desde 2001.

La iniciativa, impulsada por Araujo y Masciotra, tuvo además un fuerte protagonismo local, al generar un espacio para que bateristas mendocinos compartieran escenario con artistas de trayectoria nacional e internacional.

Más allá del espectáculo, “Baterías a la Plaza” propuso un encuentro participativo en el que la música funcionó como punto de unión entre músicos de diferentes recorridos y niveles de formación. La convocatoria permitió poner en valor el talento local.