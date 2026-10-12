Más de 200.000 personas participaron de la Feria del Libro de Mendoza 2026

La Feria del Libro de Mendoza 2026 llegó a su fin este domingo después de 11 jornadas que convocaron a más de 200.000 personas. Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunió a mendocinos y visitantes en torno a la literatura, la música, el teatro y las artes visuales, con actividades tanto en el Espacio Cultural Julio Le Parc como en las sedes federales de San Rafael, Junín, Malargüe, La Paz y Tunuyán.

El encuentro ofreció una programación amplia, con presentaciones de libros, charlas, conciertos, talleres, espacios de inclusión y homenajes. La edición también se destacó por la participación de autores locales y nacionales, además de una importante presencia de estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó el acompañamiento del público y el alcance de una propuesta que llevó actividades literarias y culturales a distintos puntos de la provincia.

Uno de los resultados de esta edición fue la recaudación de $18 millones a través de la venta de libros en los stands de librerías y editoriales. Los ejemplares adquiridos pasarán a formar parte del patrimonio de la Biblioteca Pública General San Martín, con el objetivo de ampliar su catálogo y facilitar el acceso de la comunidad a nuevas lecturas.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Una edición con más de 500 presentaciones y cientos de autores

Las cifras de la feria reflejaron la magnitud de la convocatoria. En total, participaron más de 450 autores mendocinos y 50 invitados de renombre nacional, mientras que la programación incluyó más de 500 presentaciones de libros.

Otro de los datos destacados fue la participación de la comunidad educativa. Unos 6.500 alumnos de escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, recorrieron el Espacio Cultural Julio Le Parc y formaron parte de talleres y visitas guiadas.

Las librerías y editoriales locales tuvieron una participación central, con stands destinados a exhibir sus catálogos, difundir publicaciones propias y presentar nuevos títulos. El espacio permitió visibilizar el trabajo del sector editorial mendocino y acercar sus producciones a lectores de distintas edades.

Los expositores resaltaron la respuesta del público a lo largo de las jornadas y señalaron que las promociones y los descuentos favorecieron la compra de ejemplares. La oferta incluyó desde literatura infantil hasta novelas contemporáneas y libros de ensayo dirigidos al público adulto.

Con actividades en distintos departamentos, una amplia presencia de autores y una programación que combinó disciplinas artísticas, la Feria del Libro de Mendoza 2026 cerró una nueva edición y volvió a reunir a la comunidad en torno a la lectura, la producción editorial y el intercambio cultural.