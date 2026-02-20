Search
AGUA POTABLE

Más de $2.500 millones: llaman a licitación para modernizar una importante obra hídrica en Tupungato

El proyecto será financiado con Fondos de Resarcimiento Provincial. La obra incluye perforación de pozos, nuevas reservas y más de cuatro kilómetros de acueducto.

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato llamaron a licitación para la ampliación del sistema de provisión y distribución de agua potable en la cuenca San José, Villa Bastías y Ciudad (Acueducto Centro) de Tupungato.

De acuerdo a la información oficial, la obra cuenta con un presupuesto de $2.505.958.652, y será financiada con Fondos de Resarcimiento Provincial.

Cabe resaltar que la apertura de sobres se llevará a cabo el martes 10 de marzo de 2026 a las 10, en el Hotel Turismo de Tupungato. Según se informó, los interesados podrán consultar y descargar los pliegos de condiciones en la web de la Municipalidad de Tupungato.

Los detalles de la obra

Según fuentes oficiales, el proyecto es una respuesta al crecimiento demográfico, el cual provocó crisis de abastecimiento de agua durante los picos de temperatura.

En ese contexto, el plan de modernización del sistema hídrico forma parte de una estrategia que tiene como objetivo garantizar por 25 años el acceso al agua potable en en sectores que registran problemas de presión y disponibilidad.

La obra contempla la perforación de un pozo subterráneo de 200 metros de profundidad con su equipamiento electromecánico, la construcción de una reserva de 240 metros cúbicos compuesta por cuatro tanques y la ejecución de 4.370 metros de tubería para conectar la nueva fuente con la cabecera de la cuenca en Villa Bastías.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Además, también se prevé la instalación de válvulas reguladoras de presión, la adecuación de las obras de toma existentes y la ejecución de conexiones domiciliarias para los frentistas ubicados sobre la traza del acueducto.

Cabe destacar que esta obra será la segunda gran inversión hídrica que la Provincia ejecuta en el departamento bajo este esquema de financiamiento, tras la reciente licitación del Acueducto Oeste.

