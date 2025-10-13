Más de 160 valientes desafiaron la Épica Race en Tupungato: una carrera extrema que dejó huella

Tupungato volvió a latir al ritmo del deporte con la Épica Race, una exigente competencia que reunió a más de 160 participantes locales y de distintas ciudades mendocinas. La carrera, desarrollada en el Camping Municipal de El Peral, combinó adrenalina, trabajo en equipo y una organización impecable que convirtió el evento en una experiencia inolvidable para los atletas y el público presente.

Desde la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad se trabajó intensamente durante el fin de semana largo para acondicionar el predio, delimitar el circuito y garantizar la seguridad de los deportistas. El desafío consistió en un recorrido de 7 kilómetros con 31 obstáculos que pusieron a prueba la constancia, disciplina y resistencia de cada competidor.

La largada tuvo lugar en el Anfiteatro Municipal, en medio de un colorido espectáculo con bengalas y gritos de aliento. Las salidas se organizaron por categorías y géneros, y durante el trayecto los participantes se cruzaban según su ritmo, en un clima de pura camaradería.

Uno de los puntos más destacados fue la participación de jóvenes y familias de la Iglesia C3, quienes se sumaron como voluntarios brindando hidratación, frutas, apoyo emocional y fisioterapia gratuita en la meta. Con carteles que decían “La velocidad no importa, pero la actitud sí” o “Sonría, viene la foto”, se encargaron de motivar a cada atleta en los momentos más duros.

El recorrido incluyó pruebas de trepar cuerdas, cruzar troncos, mantener el equilibrio sobre una linga, cargar maderos al hombro, atravesar pantanos y nadar bajo estructuras metálicas. Llegar a la meta fue, para muchos, una mezcla de felicidad, alivio y orgullo personal.

Tras la llegada, los competidores fueron recibidos con agua, frutas y atención kinesiológica, antes de la ceremonia de premiación que reconoció a los tres primeros puestos de cada categoría y a los ganadores generales. Cada participante recibió su medalla finisher, símbolo de superación y esfuerzo.

La jornada continuó con un ambiente relajado y festivo bajo los sauces del camping, donde familias y amigos compartieron el cierre de un evento que ya promete repetirse.

Actividades como la Épica Race posicionan a Tupungato como un destino deportivo y turístico clave en el Valle de Uco, fortaleciendo el desarrollo económico local y generando oportunidades para toda la comunidad. El deporte, la unión y el turismo se dieron la mano en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos.