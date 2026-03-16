Más de 15 mil personas disfrutaron del Mundial de la Hamburguesa en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza vivió dos jornadas a puro sabor con lasegunda edición del Mundial de la Hamburguesa. El evento reunió a más de 15.000 personas en la Nave Cultural, donde vecinos y turistas se acercaron para probar distintas propuestas gastronómicas, disfrutar de música y seguir de cerca la competencia entre hamburgueserías de toda la provincia.

Además de la oferta gastronómica, hubo juegos, sorteos y momentos interactivos que animaron al público. Uno de los más divertidos fue la “burger cam”, una cámara que recorría el predio buscando parejas entre los asistentes para aparecer en la pantalla gigante.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Durante el encuentro también participó el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, quien se animó a cocinar una hamburguesa junto al equipo de Food Fighter y el chef Ariel Sovil.

La competencia reunió a 16 hamburgueserías que buscaron quedarse con el título a la mejor cheeseburger mendocina. Tras varias rondas eliminatorias, la final se disputó entre Roux Street, de San Rafael, y Burgery. Ambos equipos tuvieron ocho minutos para preparar sus hamburguesas frente al jurado y el público.

Finalmente, Roux Street se quedó con el primer puesto y levantó la copa del Mundial de la Hamburguesa 2026. Burgery obtuvo el segundo lugar y también fue reconocida por ser el puesto que más hamburguesas vendió durante el evento. En tanto, el premio a la hamburguesa favorita del público fue para Pez de Montaña.