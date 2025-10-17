Más de 15 allanamientos en el asentamiento Rodrigo: armas, plantas de marihuana y objetos robados

Un importante operativo policial sacudió este viernes a Tunuyán, donde la Policía de Mendoza desplegó más de 15 allanamientos simultáneos en el asentamiento Rodrigo, ubicado en la intersección de Francisco Delgado y Derqui. La acción fue encabezada por la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Valle de Uco, con apoyo de Cuerpos Especiales, la Jefatura Distrital y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que brindó cobertura aérea para reforzar la seguridad del perímetro.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron armas, drogas y diversos elementos vinculados a causas judiciales en curso. Entre los objetos incautados se encuentran una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una réplica de arma de fuego 9 mm, una caja con 46 proyectiles, tres plantas de marihuana, un envoltorio con sustancia vegetal y varios bienes presuntamente robados, como bicicletas y una heladera tipo cava. Además, tres personas con medidas judiciales pendientes fueron identificadas y un hombre quedó detenido por tenencia ilegal de armas de fuego.

El jefe de Investigaciones del Valle de Uco, Sergio Barbagallo, explicó que el operativo forma parte de la política de seguridad provincial impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia. “Estamos desarrollando un operativo con unos setenta efectivos que están llevando a cabo tareas dentro de la barriada. Las medidas están dando resultados positivos en las causas que trabaja el Ministerio Público Fiscal, bajo la supervisión del fiscal Pablo Fosaroli, quien se encuentra en el lugar”, señaló.

Por su parte, el fiscal Fosaroli detalló que las medidas se enmarcan en investigaciones por delitos contra la propiedad ocurridos entre julio y septiembre. “Los autores cometían ilícitos contra viviendas o transeúntes y luego ocultaban, desguazaban o comercializaban los bienes en el asentamiento Rodrigo y en domicilios cercanos”, explicó.

Fosaroli confirmó que “los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de armas de fuego y otros elementos vinculados a las causas”, y precisó que “hasta el momento hay un aprehendido y varias personas identificadas”.

El operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes con los vecinos, y fue destacado por su coordinación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad. “Este tipo de acciones conjuntas, con múltiples allanamientos simultáneos, permiten avanzar más rápido en las investigaciones”, añadió el fiscal.

Finalmente, Barbagallo subrayó la importancia de este tipo de intervenciones en el Valle de Uco: “Estos procedimientos permiten desarticular focos delictivos, atender reclamos vecinales y reforzar la presencia policial en los barrios más críticos”.