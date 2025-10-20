Más de 10 personas fueron detenidas en Tupungato por distintos delitos

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó a cabo una serie de maniobras preventivas y de control en distintos puntos del departamento, que dejaron como resultado el secuestro de estupefacientes, la detención de personas con pedido de captura y varios hechos de resistencia a la autoridad, en su mayoría vinculados al consumo excesivo de alcohol.

Secuestro de drogas en distintos procedimientos

En el marco de los controles realizados en la zona radiocéntrica y en Cordón del Plata, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana en distintos procedimientos.

En calle Los Cuatro, dos hombres fueron identificados y, tras la requisa, uno de ellos tenía en su poder un envoltorio con cocaína y un cigarrillo de marihuana. En otro operativo sobre Ruta 86, los uniformados hallaron en un hombre una bolsa con cogollos de marihuana.

Detenidos con pedido de captura

Los operativos también permitieron aprehender a 10 personas con medidas judiciales pendientes, en procedimientos realizados en la zona radiocéntrica, San José y Cordón del Plata.

Entre los casos más destacados se encuentran dos capturas por pedidos de 2019 y 2022, logradas en el centro y en Cordón del Plata. Las ocho restantes corresponden a medidas de paradero y citación solicitadas por distintos órganos judiciales Oficina Fiscal 20, Juzgado Penal Colegiado y Unidad Fiscal Valle de Uco, con fechas de 2024 y 2025.

Los controles se realizaron con equipos biométricos dactilares, lo que facilitó la identificación de las personas. Las intervenciones se concretaron en varios puntos: en San José, sobre calles El Basural, La Gloria y Filipini; en Cordón del Plata, en Felipe Llaver, El Álamo y barrio Integración; y en el centro, sobre Malbec, Urquiza y Asistente Ubilla.

Tres casos de resistencia a la autoridad

El fin de semana también se registraron tres hechos de resistencia a la autoridad, todos con un común denominador: el alto consumo de alcohol.

El primer episodio ocurrió en Belgrano y Mitre, donde un hombre en evidente estado de ebriedad molestaba a clientes de un bar. Al llegar la UEP, el sujeto reaccionó violentamente contra los efectivos y fue detenido.

En callejón Mesa, dos hermanos (ambos con antecedentes penales, uno cumpliendo prisión domiciliaria) protagonizaron una pelea familiar y agredieron al personal policial. Fueron reducidos y trasladados a disposición de la Oficina Fiscal. El dosaje de alcohol arrojó 0,70 y 1,54 g/L.

El tercer hecho tuvo lugar en callejón Aguado, donde dos hombres en estado de ebriedad arrojaban piedras a las viviendas vecinas y portaban armas blancas. Al arribar los móviles, los agresores lanzaron piedras contra los patrulleros, pero fueron detenidos y se secuestró un cuchillo.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°20 de Tupungato.