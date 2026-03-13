Más de 10 personas fueron detenidas durante un operativo preventivo en Tupungato

Durante la última semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó varias intervenciones en el departamento de Tupungato. Donde lograron aprehender a varias personas y secuestrar estupefacientes en variedad.

Según informaron las autoridades, los efectivos trabajaron en distintos puntos del departamento con equipos biométricos, herramienta que permitió encontrar a 10 personas que tenían medidas pendientes con la Justicia y que fueron detenidas por ello.

Además, el personal realizaba requisas aleatorias en las zonas que trabajaba y esto provocó que encontraran elementos de dudosa procedencia, como lo fueron distintos tipos de estupefacientes. Los cuales, más detalladamente, se secuestraron así:

Calle Belgrano Norte y Nicolas Vila, secuestro de una bolsa con marihuana .

. Calle Belgrano y Jose Hernande, secuestro de cigarrillos de marihuana .

. Calle Belgrano frente a la Fortaleza, secuestro de una bolsita con marihuana .

. Callejón Gibbes y La Costa, secuestro de una bolsa con marihuana .

. Calle Gottardini y callejón Blanco, secuestro de cigarrillos y una bolsita de marihuana .

. Calle Roca y Los Cuarteles, secuestro un billete cocaína

Interior Plaza del Barrio Martin Fierro, secuestro un envoltorio con marihuana

Rotonda del Reloj, secuestro un billete con cocaína.

Siendo que en todos estos casos, los portadores, todos masculinos, fueron trasladados a sede de la Policía para que se le realizara una averiguación de antecedentes.