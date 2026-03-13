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Más de 10 personas fueron detenidas durante un operativo preventivo en Tupungato

Distintos procedimientos permitieron el secuestro de drogas y la detención de varias personas en el departamento

Durante la última semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó varias intervenciones en el departamento de Tupungato. Donde lograron aprehender a varias personas y secuestrar estupefacientes en variedad.

Según informaron las autoridades, los efectivos trabajaron en distintos puntos del departamento con equipos biométricos, herramienta que permitió encontrar a 10 personas que tenían medidas pendientes con la Justicia y que fueron detenidas por ello.

Además, el personal realizaba requisas aleatorias en las zonas que trabajaba y esto provocó que encontraran elementos de dudosa procedencia, como lo fueron distintos tipos de estupefacientes. Los cuales, más detalladamente, se secuestraron así:

  • Calle Belgrano Norte y Nicolas Vila, secuestro de una bolsa con marihuana.
  • Calle Belgrano y Jose Hernande, secuestro de cigarrillos de marihuana.
  • Calle Belgrano frente a la Fortaleza, secuestro de una bolsita con marihuana.
  • Callejón Gibbes y La Costa, secuestro de una bolsa con marihuana.
  • Calle Gottardini y callejón Blanco, secuestro de cigarrillos y una bolsita de marihuana.
  • Calle Roca y Los Cuarteles, secuestro un billete cocaína
  • Interior Plaza del Barrio Martin Fierro, secuestro un envoltorio con marihuana
  • Rotonda del Reloj, secuestro un billete con cocaína.

Siendo que en todos estos casos, los portadores, todos masculinos, fueron trasladados a sede de la Policía para que se le realizara una averiguación de antecedentes.

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