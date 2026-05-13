Más de 10 mil deudores alimentarios tendrán prohibido entrar a las canchas de fútbol

El gobierno nacional hizo oficial un importante cambio en el programa de Tribuna Segura, y es que extendieron el alcance para impedir que los deudores alimentarios puedan ingresar a los estadios del país. Regla que va a afectar a 13.000 personas al momento de ingresar a eventos deportivos.

Esto se confirmó mediante la Resolución 429/2026 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, la misma fue firmada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Además, llega para modificar el marco regulatorio que estaba vigente desde el 2017, sobre todo para aumentar la eficacia del programa y, a la vez, mejorar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

Esta medida establece que se podrá restringir el ingreso a aquellas personas de las cuales exista una disposición judicial o administrativo por ser parte del Registro Público de Alimentantes Morosos. Inhabilitación que se mantendrá vigente mientras la situación siga en condiciones de deudores.

Y es que, recordemos que el programa de Tribuna Segura funciona con el escaneo del Documento Nacional de Identidad en los alrededores de la cancha; por lo que en ese momento se sabrá facilmente quienes pueden o no ingresar. Estando marcados por el gobierno aquellos con antecedentes de violencia, procesos de infracción a la ley de estupefacientes, pedidos de captura activos y, desde ahora, deudores alimentarios.

El objetivo de esto sería el disuadir el incumplimiento de la cuota alimentaria, afectando el acceso a eventos de alta concurrencia como pueden ser los encuentros de la Liga Profesional o torneos internacionales; llegando a todas las provincias de forma inmediata.