Más de 10.000 mendocinos adultos se incribieron para finalizar sus estudios secundarios

Un total de 10.000 mendocinos se anotaron para completar el nivel secundario, según confirmó el titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, durante una jornada sobre innovación educativa. La cifra refleja tanto el interés por retomar estudios como una problemática de fondo que atraviesa al mercado laboral.

El funcionario advirtió que “el 33% de los trabajadores mendocinos no terminó la secundaria” (un indicador que expone la fragilidad educativa en la población activa). En ese marco, destacó que el secundario sigue siendo clave como herramienta de inserción laboral y mejora de ingresos a futuro.

Del total de inscriptos, 6.000 optaron por la modalidad presencial y 4.000 por la virtual (lo que marca una creciente adaptación a formatos flexibles de cursado). Esta alternativa busca dar respuesta a quienes abandonaron la escuela en los últimos años para incorporarse al mundo laboral o sostener económicamente a sus familias.

En paralelo, el sistema educativo avanza con iniciativas como el programa de 100 escuelas innovadoras, que incorpora nuevas tecnologías y contenidos vinculados al futuro del trabajo. La inclusión de la inteligencia artificial aparece como un eje central (en línea con las transformaciones del mercado laboral y las demandas actuales).

Otro de los programas destacados es el de nutrición del lenguaje, orientado a la alfabetización temprana. Según explicó García Zalazar, apunta a trabajar con familias y docentes desde la primera infancia (salas de 1 a 3 años) para fortalecer habilidades básicas de aprendizaje y mejorar el desarrollo educativo desde etapas iniciales.