Más crédito para el campo: las opciones vigentes para productores mendocinos

En un contexto desafiante para el sector primario, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, recordó que se encuentra vigente una amplia batería de herramientas financieras orientadas a impulsar el desarrollo y crecimiento del agro.

Las líneas disponibles están especialmente diseñadas para cubrir cosecha, acarreo, elaboración vitivinícola, capital de trabajo, exportaciones e inversiones productivas, como la colocación de malla antigranizo, mejoras en eficiencia hídrica y la adquisición de maquinaria agrícola. El financiamiento puede obtenerse en pesos o dólares, según la operatoria, con tasas bonificadas y plazos adaptados al ciclo productivo.

Uno de los ejes centrales es el financiamiento para cosecha y acarreo, clave en el marco de la Vendimia 2026. A través del Banco de la Nación Argentina, se ofrecen créditos para pymes vitivinícolas con plazos de hasta 12 meses y tasas fijas en pesos, así como líneas en dólares orientadas a empresas con perfil exportador.

Para pequeñas y medianas empresas, las operaciones en dólares contemplan plazos de hasta 180 días, con tasas desde el 2,50% TNA, mientras que las grandes firmas pueden acceder a montos mayores con condiciones similares. Estas herramientas están disponibles exclusivamente durante febrero y marzo, período de mayor intensidad en la actividad.

En paralelo, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento ofrece créditos específicos para productores y cooperativas vitivinícolas de hasta 20 hectáreas, con montos diferenciados según el tipo de uva y tasas equivalentes al 50% de la tasa activa del Banco Nación. El reintegro se realiza en dos cuotas, alineadas con el calendario productivo del sector.

Otro punto destacado es la prefinanciación de exportaciones, con un cupo total de 20 millones de dólares, destinada a exportadores de vinos a granel. Esta línea permite financiar hasta USD 500.000 para pymes y USD 1.000.000 para grandes empresas, con plazos de hasta 180 días y tasas competitivas, bonificadas parcialmente por el FTyC. También participan el Banco Credicoop y el Banco Patagonia.

Además, se encuentran vigentes créditos para la elaboración de productos vitivinícolas, con montos de hasta $300 millones, y líneas orientadas a inversiones y capital de trabajo, con plazos de hasta cinco años y períodos de gracia, especialmente atractivos para proyectos de eficiencia hídrica.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que el objetivo es facilitar el acceso al financiamiento, acompañar al sector en momentos clave del año y consolidar una matriz productiva más eficiente y competitiva, con respaldo financiero acorde a la realidad del agro mendocino.

Para anotar:

El FTyC brinda atención virtual mediante WhatsApp al 261 2050154, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y atención presencial en la sede central ubicada en Montevideo 456, segundo piso, Ciudad, así como en las delegaciones del interior provincial. En el portal web https://ftyc.gob.ar/ se puede encontrar toda la información referida a las líneas disponibles.

Para acceder a las demás líneas de crédito disponibles a través del Banco Nación, Credicoop o Patagonia, los interesados deberán presentarse personalmente en la entidad para ser atendido por un agente.