Más complicaciones para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: ARCA amplió la denuncia contra la AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia penal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, a quienes acusó de integrar una “asociación ilícita fiscal“. La presentación se da en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

Cabe recordar que la causa, a cargo del juez Diego Amarante, ya analizaba presuntas irregularidades por alrededor de $19.000 millones. Sin embargo, la nueva presentación incorporó operaciones específicas realizadas entre 2023 y 2025 que habrían generado, según ARCA, un perjuicio fiscal de $289.336.519,66.

En la ampliación de la denuncia, ARCA sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” sobre maniobras vinculadas a evasión tributaria agravada mediante el uso sistemático de facturación apócrifa.

ARCA denunció a Tapia y Toviggino por una presunta “asociación ilícita fiscal”.

Según la denuncia, estas operaciones habrían sido utilizadas para ocultar el destino final de fondos y reducir cargas impositivas. ARCA remarcó que el mecanismo “no fue un hecho aislado”, sino que se habría repetido durante distintos ejercicios fiscales de manera consecutiva.

De acuerdo con la presentación judicial, parte de las operaciones observadas estarían relacionadas con movimientos económicos vinculados al predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza. En ese aspecto, a partir de fiscalizaciones y cruces de información bancaria, ARCA habría detectado pagos a empresas que presentaban irregularidades estructurales.

Además, el organismo aseguró que varias de esas firmas figuran dentro de la base de contribuyentes catalogados como “no confiables”, lo que profundizó las sospechas sobre el circuito financiero investigado.

La investigación también menciona a otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA, entre ellos el secretario Víctor Blanco , el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

En este contexto, ARCA solicitó que Tapia, Toviggino y el resto de los involucrados sean citados a declaración indagatoria y pidió que la Justicia avance sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones sospechadas.