Más alumnos identificados por amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza y crece la cantidad de imputados

La preocupación por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza suma nuevos involucrados. En las últimas horas, la investigación logró identificar a más alumnos presuntamente autores de los mensajes intimidatorios, mientras crece la cantidad de imputados en la Justicia penal juvenil.

Esta mañana el ministro de Educación confirmó que tres estudiantes ya habían sido relacionados directamente a las amenazas. Entre ellos, un adolescente de 17 años —imputable— quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras que otros dos menores de 15 años fueron identificados pero no pueden ser imputados penalmente por su edad.

Una causa que suma alumnos bajo investigación

Más tarde, se confirmó que otros menores también fueron identificados en el marco de la investigación, lo que amplía el número de estudiantes bajo análisis judicial y administrativo. Hasta ahora son tres los imputados formalmente.

En este contexto, las autoridades avanzan caso por caso para determinar el grado de participación de cada alumno. Además, intervienen equipos de salud mental y se trabaja con las familias de los involucrados.

Más denuncias y un fenómeno en expansión

En Mendoza, se registraron decenas de amenazas en escuelas —con mensajes similares difundidos en baños, redes sociales o grupos de alumnos— que obligaron a activar protocolos de seguridad y encendieron la alarma en toda la comunidad educativa.

A nivel país y regional, se detecta un patrón repetido: mensajes como “mañana tiroteo” que circulan entre estudiantes y generan temor, suspensiones de clases y operativos preventivos.

Una de las hipótesis principales es que se trate de un fenómeno viral o “efecto contagio” entre adolescentes, replicado en distintas escuelas. Sin embargo, las autoridades no descartan vínculos con comunidades digitales que promueven o glorifican hechos violentos, lo que complejiza el abordaje del problema.

Mientras tanto, desde el sistema educativo aseguran que las clases continúan con normalidad, aunque bajo monitoreo y con refuerzo de medidas de seguridad.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas horas.