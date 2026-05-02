Martín Menem podría visitar General Alvear y ser parte de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Referentes del Grupo Libertador de General Alvear, vinculados a la La Unión Mendocina, mantuvieron en los últimos días un encuentro con Martín Menem en el Congreso de la Nación Argentina, según pudo confirmar Mendoza Today.

De acuerdo a fuentes cercanas a los participantes, el encuentro tuvo como eje principal distintas gestiones políticas, aunque también se aprovechó la ocasión para extender una invitación a Menem para asistir a la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se realiza esta semana.

Uno de los datos más relevantes es que en los últimos días se activaron contactos vinculados a la logística del posible viaje. En ese marco, el diputado nacional Álvaro Martínez estaría participando en la coordinación, especialmente en lo referido a traslados y agenda.

Fuentes consultadas indicaron que en las últimas jornadas hubo intercambios frecuentes entre ambos dirigentes, lo que refuerza la posibilidad de una definición inminente.

Referentes locales involucrados

Entre quienes participaron del encuentro se encuentran dirigentes con trayectoria en la política alvearense, varios de ellos con pasado en el Partido Demócrata y actualmente vinculados a espacios locales:

Ramiro Zaragoza, ex concejal y ex candidato a intendente de General Alvear.

José Luis Matellanes, ex referente demócrata.

Miguel Díaz, actual referente del Grupo Libertador.

Estos sectores han tenido cercanía política con dirigentes como Omar De Marchi y Gabriel Pradines, dentro del armado provincial.

Si bien la presencia de Menem aún no fue confirmada oficialmente, las fuentes coinciden en que la posibilidad es concreta y que la definición podría darse entre lunes y martes de la próxima semana, una vez cerrados los detalles logísticos.