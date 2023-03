El titular del INV adelantó que el tipo de cambio diferencial anunciado dos veces por Sergio Massa regirá durante cinco meses aunque no aclaró el valor que tendrá ni cómo se actualizará. Criticó al gobierno de Rodolfo Suarez por la asistencia a los productores.

Al parecer la vitivinicultura en Argentina tendrá su mentado dólar vino o dólar Malbec aunque por el momento no se conocen los valores a los que cotizará el tipo de cambio diferencial que ya había sido anunciado -por primera vez- en noviembre de 2022 por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El anuncio estuvo a cargo de Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, y no de algún funcionario de la Nación del Ministerio de Economía, en vistas de su precandidatura -por el Partido Justicialista (PJ)- a gobernador de Mendoza, trampolín que lo habilitó para criticar al gobernador Rodolfo Suarez, a quien acusó de no querer recibir una ayuda de 500 millones de pesos, “porque le parecía poco”.

Dicha cifra se contrasta con los cuatro mil millones que reveló el Ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, quien recordó el acuerdo al que habían arribado con Sergio Massa luego de la helada negra que azotó a la producción local el primero de noviembre de 2022. En dicho acuerdo, Mendoza dispondría cuatro mil millones y Nación haría lo mismo, con el fin de que los ocho mil millones fueran dispuestos para que las producciones afectadas en un 100 por ciento, y hasta en un 200 por ciento, pudieran ser recuperadas para que, en parte, volvieran a activarse en 2024.

En términos de los productores que están de luto, por ejemplo en la Zona Este, Vaquié marcó durante el Agasajo de Bodegas de Argentina: “Aún seguimos con la incertidumbre. Nosotros cuando hablamos con Massa, en noviembre del año pasado, le dijimos que para ayudar a los productores, contratistas y demás, necesitamos 8 mil millones de pesos. Que nosotros podíamos poner desde Mendoza 4 mil y que necesitábamos que Nación pusiera otros 4 mil. Nos dijo que si. Pero cuando se presentó dijo 1.500“.

Sobre esa cifra es donde sobrevuelan las críticas y los reclamos luego de que Massa, durante el reciente Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, como parte de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, anunciara el otorgamiento de unos 560 millones para paliar la crisis, por las contingencias climáticas, monto que resultó casi un insulto para el Gobierno de Mendoza.

Massa ya a fines de 2022 había hecho el anuncio del dólar vino pero con el correr de los meses la promesa se fue diluyendo hasta que días antes del Desayuno de la COVIAR, Gabriela Lizana, la mendocina que secunda los planes de Massa en Mendoza, divulgó en la prensa local que el ministro de Economía participaría en un almuerzo en Santa Rosa –donde fue anunciado un plan ganadero por el empresario Alfredo Vila– y que haría anuncios importantes para el sector agropecuario. En lo que respecta al agro, era muy esperado lo que diría, pero Massa pegó el faltazo. Luego hizo lo mismo en el Agasajo de Bodegas de Argentina, no fue y quien manifestó su malestar en dicha reunión fue Vaquié.

En ese momento Vaquié explicó que, “el único anuncio real que hizo fue el del dólar para las economías regionales. Del cual mucho no sabemos, porque el anuncio no está completo. Un tema importante a saber es a qué valor. No sabemos si es a 220, 250, 280 o 400 pesos. No sabemos cómo se actualiza. Porque si es a 220 y con una inflación de un 5 por ciento, en dos meses se perderá plata“.

Ahora se sabe respecto a las fechas que tendrá el ponderado dólar vino de la boca de Hinojosa pero cuando se le preguntaron detalles no habló ni de valores ni de actualizaciones del tipo de cambio de la moneda estadounidense respecto al peso argentino: “Es un dólar que va a estar disponible para la vitivinicultura, con un periodo ventana en donde todas las bodegas que generen exportaciones en ese periodo van a tener ese dólar diferencial. Lo que se planteó es que esa ventana sea de abril a fines de agosto, terminamos coincidiendo con llegar hasta el 31 de agosto con este dólar”, contó en Séptimo Día, por Canal 7.

Hinojosa logró dicha información tras la reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo -quien sí asistió al Agasajo de Bodegas de Argentina- acompañado por el titular de la COVIAR, Mario González y de Milton Curet, de Bodegas de Argentina.

Y la réplica de Hinojosa ante la pregunta de cuánto valdrá el dólar vino o cómo se actualizará su valor fue la siguiente: “El Gobierno de Mendoza para cada solución encuentra un problema, creo que lo más sencillo es sentarse a la mesa y decir bueno estas son las herramientas, cómo las mejoramos. A este dólar lo venía pidiendo todo el sector, no digo que lo aplaudió y lo festejó a mansalva, pero lo venían pidiendo y el Gobierno Nacional lo termina otorgando“.