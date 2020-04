Martín Hinojosa: «Este es un momento de cambio de paradigmas y de reinventar la forma de comercializar el vino»

El Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura hizo un balance de la cosecha 2020 y mencionó los nuevos desafíos del sector.

La cosecha de uva 2020 está a punto de terminar en territorio nacional, Martín Hinojosa destacó la buena calidad de la uva cosechada en el país y también los bajos volúmenes cosechados.

Consultado acerca de los factores cantidad y calidad explicó «Tenemos alrededor de un 96% cosechado, ya casi todo San Juan terminó, en el este de Mendoza quedan algunas variedades tardías o para vinos especiales, esos cosechas tardías que saben salir».

CLIMA, RENTABILIDAD Y AGUA

«La cosecha en calidad viene muy bien, pero en cantidad no, es una cosecha muy baja por diferentes factores como el climático, que puede haber afectado pero creo que en los últimos años ha sido tan baja la rentabilidad en el sector vitivinícola que los productores no han invertido en las fincas. En el 2017 se vendía el litro de vino a 14 y en 2019 se vendía a 8 , hablando en pesos» comparó.

La baja rentabilidad es una de las problemáticas que más se ha visibilizado por parte del sector, y se arrastra desde antes de la generada por la pandemia de Covid-19, con respecto a esta situación el titular de la cartera explicó:

«El consumo interno cayó, la Argentina entró en una recesión muy fuerte y el consumo interno cayó a partir del 2017, la pérdida del poder adquisitivo y las medidas macroeconómicas tomadas en ese momento no fueron las acertadas, cuando a la gente le va mal empieza a medir las prioridades y el vino no está entre las primeras.

El tercer factor se lo atribuye a la crisis hídrica, que afecta especialmente en el tamaño de la uva y en consecuencia a los volúmenes cosechados.

Este es el caso de la provincia de Mendoza, que enero del 2020 contaba con 30% menos de agua que en 2019 debido a la baja cantidad de nevadas. Desde Irrigación informaron que hace 10 u 11 años que se repiten los panoramas año tras año; dependiendo el río, hay menor cantidad de agua disponible, una realidad que se le atrubuye al cambio climático.

EL PLAN DEL INV EN TORNO A LA PANDEMIA

El Instituto Nacional de Vitivinicultura se encuentra trabajando por medio de un comité de crisis creado en el momento en que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina.

«Al momento que se decreta la cuarentena fijaromos tres objetivos: el primero, terminar de levantar la cosecha, lo primero que hicimos es ver como trabajaban las áreas, instalamos puestos remotos, más de 100 en toda Argentina, para monitorear el avance, y la calidad y geniudad de la cosecha»

«Cuando empezó la cuarentena llevabamos el 50% de la cosecha, imaginate si la vitivinicultura hubiera quedado con la obligación de cuarentenarse, nos quedaba la mitad de la cosecha adentro y hubiera sido muy trágico. Por suerte el primer objetivo se cumplió» comentó Martín.

El segundo objetivo fue que no se frenaran las exportaciones, antes de esta situación el Instituto contaba con muchos trámites físicos, pero a partir de ahora se intrumentaron distintas herramientas de declaracioens juradas vía online que permitieron no frenar las exportaciones y seguir el curso del trámite.

«El tercero objetivo se transformó en el más importante y es la elaboración de alcohol. Con una medida que tomé, donde todos los vinos intervenidos por alguna adulteración, deficiencia y que no están aptos para el consumo, los mandé a destilar, ese alcohol destilado lo estamos donando a entidades públicas sin fines de lucro, llevamos casi 100 mil litros» detalló.

«A partir de la pandemia de coronavirus se cambiaron los paradigmas, los momentos de consumo, esto nos tiene que permitir ver otras oportunidades hay que reinventarse, no solo en la forma de vender, si no en los envases, la comercialización, el marketing , la logística, el público al que queremos llegar. No sabemos como sigue esto, pero debemos repensar y reinventar la forma de llegar al público» enfatizó Hinojosa.

