Martín Hinojosa asumirá como nuevo Presidente del INV

El empresario bodeguero y ahora ex Secretario de Gobierno de Tunuyán fue confirmado por el Presidente Alberto Fernández, como el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Este próximo martes Martín Hinojosa asumirá como titular del INV, luego de varias semanas de que se conociera su designación al frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Hinojosa fue hasta hace pocas horas, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tunuyán y estuvo a cargo de la Secretaría de Industria en la gestión del Gobernador Francisco Pérez.

El empresario bedeguero estará a cargo de la institución a nivel nacional en un momento complejo para el sector, ya que a poco de la vendimia, productores denuncian que la uva no tiene precio y que las bodegas ejercen una posición dominante que perjudica a los productores.

«Consideramos que nuestra actividad productiva se ordena a través del precio. Venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que lo que organiza la actividad productiva es EL PRECIO. Toda transacción comercial esta disparada y ordenada en su fin cuando sabemos cuánto puede valer en el mercado nuestro producto. Este mercado se construye, no nace en forma espontánea, y tras considerar diversas variables podremos construir a futuro una pizarra de referencia.

Nuestros productores no solamente están trabajando con rentabilidad negativa, sino que además, si bien existe un contrato obligatorio con las bodegas que estipula el precio y la forma de pago antes de entregar la uva, aún con esta herramienta no tenemos modelo de contrato en donde estén estas variables bien claras y en donde esté especificado una sanción por no cumplir el precio.

Los productores para poder defendernos necesitamos tener un espacio en el contrato en donde se sugiera un precio sustentable. Como esto no sucede, y por su posición dominante, hoy las bodegas están haciendo un acto de piratería con el trabajo del productor» expresa el comunicado de CRA.

