Martín Fierro 2026: uno por uno, todos los ganadores de la 54° edición

Este 18 de mayo, la televisión argentina vivió una de sus noches más importantes con la realización de los Premios Martín Fierro 2026, organizados por la APTRA.

La ceremonia, transmitida por Telefe y conducida por Santiago del Moro, reunió a las principales figuras del espectáculo nacional y reconoció a las producciones más destacadas del año en distintas categorías.

Todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro

Cultural / Educativo : Tierras (Telefe)

Educativo (Telefe) Panelista femenina : Analía Franchín (A la Barbarossa, Telefe)

(A la Barbarossa, Telefe) Aviso publicitario : Déciselo, Quilmes (AB InBev – La América)

(AB InBev – La América) Musical : La Peña de Morfi ( Telefe)

Telefe) Viajes / Turismo: Por el mundo (Telefe)

(Telefe) Big show: Otro día perdido (eltrece)

Cronista/ movilero: Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (elnueve)

Mejor actor: Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Deportivo: ACTC Media TV (Televisión Pública)

Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe)

Branded content: Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Mejor actriz: Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece)

Interés general: LAM (América)

Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)

Director: Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Labor periodística masculina: Rolando Graña (América noticias y GPS – América

Jurados: Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)

Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Revelación: Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)

Director de no ficción: Claudio Cuscuela (Otro día perdido – eltrece )

) Autor / guionista : Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)

Labor humorística: Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – eltrece)

Labor en conducción femenina: Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)

Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América)

Noticiero nocturno: Telefe noticias (Telefe)

Entretenimientos: Buenas noches familia (eltrece)

Ficción: T afí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve)

Periodístico: Opinión pública (elnueve)

Panelista masculino: Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América

Labor periodística femenina: Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – eltrece)

Labor en conducción masculina: Guido Kaczka (The balls, Buenas noches familia y The floor, la conquista – eltrece)

Futbolístico: Mundial de clubes (Telefe)

Programa de servicios: ADN Buena Salud (Televisión Pública) / Aire de campo (Televisión Pública)

Producción integral: La voz argentina (Telefe)

MARTÍN FIERRO DE ORO: Guido Kazcka

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de la industria televisiva argentina, donde se reconocen los contenidos de mayor impacto y las figuras más influyentes de la pantalla chica.