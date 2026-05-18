La edición 2026 de los Premios Martín Fierro 2026 ya genera expectativa en el mundo del espectáculo y promete una noche cargada de emociones, homenajes y momentos destacados.

La ceremonia se realizará este lunes 18 de mayo en el tradicional Hilton Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, con transmisión en vivo de Telefe. La gala volverá a reunir a las máximas figuras de la televisión argentina.

Martin Fierro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en vivo y online

La ceremonia principal comenzará alrededor de las 21 horas y contará con la conducción de Santiago del Moro. Antes, desde las 19, arrancará la clásica alfombra roja, donde actores, periodistas y conductores desfilarán frente a las cámaras. Durante la noche se entregarán los premios correspondientes a las 35 categorías de esta edición.

Además de la transmisión televisiva, el evento también podrá seguirse de manera online a través de los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Streams Telefe en Twitch.

Como ocurre cada año, la gala organizada por APTRA buscará reconocer a las figuras y programas más destacados de la televisión nacional. Los Martín Fierro siguen siendo uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino y suelen marcar tendencia en redes sociales durante toda la noche.