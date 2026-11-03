Martín Bossi y Laurita Fernández llegan a Tunuyán para presentar su obra: “La cena de los tontos”

El Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” recibirá el próximo viernes 27 de noviembre a “La cena de los tontos”, una de las comedias de mayor convocatoria del teatro argentino. La obra, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, llegará a Tunuyán en el marco de su gira nacional, bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La función será el viernes 27 de noviembre, a las 21:30, en el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano”. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del espacio, los jueves y viernes de 10 a 13 y de 18 a 21, o a través de la plataforma compra tu entrada aquí. Boletos que costarán 65 mil pesos para cualquier tipo de asiento.

Con más de 200.000 espectadores, la producción reúne a un destacado elenco en una propuesta que combina humor, ironía y situaciones inesperadas. La pieza, escrita por el dramaturgo francés Francis Veber, plantea una historia que invita a reírse de las contradicciones y los comportamientos humanos.

La trama gira en torno a un grupo de amigos que organiza encuentros semanales con una particular consigna: cada uno debe llevar a una persona a la que considera poco inteligente para convertirla en motivo de burla durante la cena. Sin embargo, todo cambia cuando Pablo Barrantes invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo y de buen corazón que, sin proponérselo, altera los planes de todos.

De esta manera, Tunuyán suma a su agenda cultural una propuesta teatral de alcance nacional, con figuras reconocidas del espectáculo argentino y una comedia que continúa convocando público en cada presentación.