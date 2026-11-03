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cultura

Martín Bossi y Laurita Fernández llegan a Tunuyán para presentar su obra: “La cena de los tontos”

El auditorio municipal recibirá a grandes artistas de carácter nacional para presentar una obra que ha sido exitosa en todo el país.

El Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” recibirá el próximo viernes 27 de noviembre a “La cena de los tontos”, una de las comedias de mayor convocatoria del teatro argentino. La obra, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, llegará a Tunuyán en el marco de su gira nacional, bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La función será el viernes 27 de noviembre, a las 21:30, en el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano”. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del espacio, los jueves y viernes de 10 a 13 y de 18 a 21, o a través de la plataforma compra tu entrada aquí. Boletos que costarán 65 mil pesos para cualquier tipo de asiento.

Con más de 200.000 espectadores, la producción reúne a un destacado elenco en una propuesta que combina humor, ironía y situaciones inesperadas. La pieza, escrita por el dramaturgo francés Francis Veber, plantea una historia que invita a reírse de las contradicciones y los comportamientos humanos.

La trama gira en torno a un grupo de amigos que organiza encuentros semanales con una particular consigna: cada uno debe llevar a una persona a la que considera poco inteligente para convertirla en motivo de burla durante la cena. Sin embargo, todo cambia cuando Pablo Barrantes invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo y de buen corazón que, sin proponérselo, altera los planes de todos.

De esta manera, Tunuyán suma a su agenda cultural una propuesta teatral de alcance nacional, con figuras reconocidas del espectáculo argentino y una comedia que continúa convocando público en cada presentación.

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