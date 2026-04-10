Martín Aveiro y Emir Félix se unieron a Máximo Kirchner en un proyecto para “proteger la economía por la guerra en Oriente”

El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto en el Congreso para declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos, acompañado por legisladores mendocinos como Emir Félix y Martín Aveiro. La iniciativa apunta a contener el impacto económico derivado del conflicto bélico en Medio Oriente (que ya repercute en los mercados internacionales).

El eje central del proyecto es evitar que la suba del petróleo se traslade directamente a los bolsillos de la población, proponiendo capturar la renta extraordinaria generada por el contexto internacional y destinarla a sostener tarifas y abastecimiento interno. Según Kirchner, el objetivo es que esa renta “no quede en pocas manos”, sino que funcione como herramienta para proteger la economía local (en un escenario de fuerte volatilidad global).

Entre las medidas destacadas, el texto plantea reforzar en un 30% la Asignación Universal por Hijo (AUH) para garantizar el acceso a alimentos básicos, además de crear mecanismos para estabilizar precios y asegurar insumos productivos (como combustibles y fertilizantes). También propone suspender la venta de activos energéticos en plena crisis, entendiendo que se trata de un recurso estratégico para garantizar el abastecimiento.

En sus fundamentos, el diputado remarcó que “cuando sube el petróleo, suben los costos en toda la cadena productiva” (desde el transporte hasta los alimentos), lo que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que el rol del Estado es clave para evitar que ese efecto se traslade de manera total al consumo interno.

La propuesta también contempla la creación de un esquema para administrar la renta extraordinaria (a través de derechos de exportación móviles), con el objetivo de financiar subsidios productivos, estabilizar precios internos y fortalecer las reservas del país. “No es gasto, es renta generada por el contexto internacional”, argumentó Kirchner, quien pidió avanzar con rapidez legislativa para amortiguar el impacto económico y proteger el poder adquisitivo de las familias argentinas.