Martín Aveiro: “Vamos a ver cuánto se lo sigue apoyando a Milei en su gestión”

En una jornada democrática clave para el país, el Diputado Nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, emitió su voto en el marco de las Elecciones Generales Legislativas, donde los ciudadanos eligen representantes a nivel nacional, provincial y municipal.

Aveiro recorrió distintas escuelas del departamento y destacó la alta participación: “Feliz como siempre, de que la democracia nos permite votar y elegir a nuestros representantes, y en un día donde el clima nos acompaña con este cielo bien celeste. Es alta la concurrencia en las escuelas de Tunuyán”.

Luego de emitir su voto en la Escuela N° 1-067 Rosa Isabel Trebes de Torres del Distrito de Colonia Las Rosas, el legislador nacional se refirió al contexto político de esta elección: “El peronismo va a hacer una buena elección. Estamos esperando qué va a pasar a nivel nacional, provincial y municipal. Son tres elecciones totalmente distintas. Vamos a ver cuánto se lo apoyando a Milei en su gestión”.

En ese sentido, Aveiro remarcó que esta elección parlamentaria de medio término servirá para medir el nivel de apoyo que conserva el gobierno nacional, que en el ballotage de 2023 obtuvo el 55% de los votos. “También podremos ver cuántas bancas logra el gobierno a partir del 10 de diciembre, y cuántas tendrá la oposición en cada cámara”, agregó.

A nivel provincial, señaló que el oficialismo pone en juego su gestión, aunque advirtió que la alianza electoral que conformaron “une pensamientos distintos, lo que no va a mostrar con exactitud lo que pasa en la gestión de Cornejo”. En Tunuyán, donde se eligen cinco nuevos concejales, el Diputado destacó que “la gente va a votar por modelos de gestión bien marcados, y eso va a dar un mensaje claro”.

Finalmente, dejó un mensaje emotivo y un llamado a la participación: “Quiero invitar a todos los ciudadanos a que vengan a votar, es importante, es un derecho que nos da la democracia. Todos los años llevaba a votar a la escuela del Distrito de Los Árboles a un abuelo, vestido de gaucho. Era una costumbre en cada elección. Este año no está para acompañarme, pero lo recuerdo con mucho cariño y alegría”.