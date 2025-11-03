Martín Aveiro se sumó al reclamo para frenar los decretos de Milei que facilitan la tenencia de armas

El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro (PJ), se sumó al proyecto impulsado por Eduardo Valdés que busca dejar sin efecto los decretos 397/2025, 409/2025 y 445/2025, firmados por el presidente Javier Milei, que desregulan la tenencia y el control de armas en el país. La iniciativa surge como respuesta a lo que varios legisladores consideran un retroceso en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos.

“El Gobierno impulsa medidas que aumentan la circulación de armas y debilitan la prevención de la violencia. Es un retroceso en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y sólo conduce a una sociedad más violenta e injusta”, expresó Valdés, referente de Unión por la Patria (UxP), quien contó con el respaldo de Aveiro y de otros diputados del bloque.

La propuesta busca restituir el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, creado por la Ley 27.192, que financiaba investigaciones, programas comunitarios y campañas de concientización para reducir el uso y la circulación de armas de fuego. Según los impulsores, la eliminación de este fondo y la flexibilización de los controles ponen en riesgo décadas de políticas públicas orientadas a la prevención.

Valdés advirtió que el país atraviesa “un proceso preocupante de flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras, incluso para uso civil”, lo que contradice los esfuerzos que permitieron que Argentina fuera, en 2024, el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica.

Uno de los puntos más cuestionados por el legislador es el reemplazo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) —organismo autárquico creado en 2015— por el antiguo Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente directamente del Ministerio de Seguridad. “La pérdida de autarquía implica un control menos independiente y más permeable a decisiones políticas, cuando lo que necesitamos es institucionalidad y prevención, no más armas en la calle”, subrayó.

El debate se intensificó tras hechos recientes de violencia escolar, como el intento de tiroteo frustrado en una escuela porteña por parte de un joven de 16 años, y el caso ocurrido en La Paz, Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó armada al aula y efectuó disparos. Estos episodios, según Valdés, ponen de relieve los riesgos de una sociedad donde se naturaliza el acceso a las armas.

“El Estado no puede fomentar la idea de que cualquiera se arma para protegerse —advirtió el diputado—; eso sólo nos conduce a una sociedad más violenta y más injusta.”

El proyecto, respaldado por Aveiro, también cuenta con la adhesión de Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Daniel Gollán, Hilda Aguirre, Mónica Litza, Lorena Pokoik, entre otros legisladores, consolidando un bloque de oposición firme frente a la política armamentista del actual Gobierno.