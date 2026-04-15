Martín Aveiro se movilizó con intendentes de todo el país hacia el Ministerio de Economía: ¿cuál fue el motivo?

El diputado nacional Martín Aveiro, junto a intendentes de todo el país, marchó frente al Ministerio de Economía de la Nación para exigirle al Gobierno nacional la reactivación de la obra pública y cambios en el impuesto a los combustibles. Entre los jefes comunales que participaron del reclamo estuvieron los mendocinos Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Celso Jaque (Malargüe).

La movilización fue convocada por la Federación Argentina de Municipios y se desarrolló en el marco de una crisis que atraviesan los distintos municipios del país, que reclaman por la caída de la coparticipación y de la paralización de obras a nivel nacional.

En ese contexto, el tunuyanino Martín Aveiro puso el foco en el impacto del precio de los combustibles. Según el diputado nacional, “Argentina paga uno de los combustibles más caros del mundo, con la particularidad de que somos productores“. Sobre esto, Aveiro planteó que el impuesto a los combustibles representa aproximadamente un 22% del precio final, lo que se traduce en “unos $400” por litro. Según el legislador, los fondos recaudados por dicho tributo no se están destinando para lo que fue creado.

En esa línea, Aveiro planteó que el Gobierno tiene dos caminos que debería tomar para subsanar esto: bajar el precio de los combustibles o eliminar el impuesto, que -según indicó- no está siendo destinado a obras de vialidad. “Del 2023 al 2025 la caída de la obra de Vialidad Nacional ha sido del 72%. Con esos fondos que deberían haber sido transferidos, el Estado nacional se ha estado ahorrando por año alrededor de 600.000 millones de pesos. Ese importe va directamente a ese superávit ficticio“, reclamó el tunuyanino.

Ante este escenario, Aveiro remarcó que ya se han iniciado acciones judiciales contra el Estado nacional por “retención indebida de fondos”. También se han presentado pedidos de interpelación en el Congreso.

Por otra parte, en referencia al esquema de financiación privado que propone el Ejecutivo nacional para las obras viales, el diputado aseguró que no hay empresas que quieran hacerse cargo porque “no dan los números para el mantenimiento de rutas“, y ejemplificó con el caso de la Ruta nacional 7 en Mendoza, que tiene tramos, como el de alta montaña, cuyo mantenimiento es más costoso que en otras partes del país: “No hay forma de que el peaje pueda sostener la ruta que necesita Mendoza“, sentenció.