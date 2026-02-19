Martín Aveiro ratificó su rechazo a la Reforma Laboral y cuestionó el apuro legislativo

En una día importante para el debate parlamentario, el diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, confirmó que no votará a favor del proyecto de Reforma Laboral impulsado a nivel nacional.

El legislador reconoció que la legislación laboral argentina requiere cambios, aunque planteó que cualquier modificación debe estar integrada a un esquema económico que promueva empleo y actividad productiva. “Hace falta una reforma, sin dudas, pero no puede analizarse por fuera de un modelo que garantice trabajo”, sostuvo.

Según explicó, el texto en debate pone el foco en la reducción de cargas y la flexibilización de ciertos aspectos regulatorios, pero (a su entender) no contempla un plan macroeconómico que estimule el consumo interno y la inversión. En ese sentido, advirtió que, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y aumento de costos para las familias, resulta complejo que una reforma por sí sola impulse la generación de empleo.

“Si el consumo está restringido y muchas familias se endeudan para afrontar servicios o gastos básicos, es difícil que el sector productivo pueda expandirse”, planteó el diputado en Radio “Post”.



Más allá del contenido, Aveiro cuestionó el tratamiento parlamentario del proyecto. Señaló que no hubo un debate profundo ni tiempos suficientes para el análisis detallado del texto, y recordó que la iniciativa ingresó por el Senado pese a incluir aspectos tributarios y presupuestarios que, según indicó, deberían haber comenzado su trámite en la Cámara de Diputados.

También expresó reparos sobre su inclusión en el temario de sesiones extraordinarias, ámbito que (según él) debería reservarse para situaciones de carácter urgente. Además, afirmó que el dictamen de mayoría se firmó mientras aún exponían invitados en comisión y que algunos artículos se votaron con escaso margen para su revisión exhaustiva.



Consultado sobre las diferencias dentro del peronismo respecto a la reforma, Aveiro admitió que existen posturas diversas entre gobernadores y dirigentes del espacio. Señaló que algunos mandatarios provinciales acompañan la iniciativa en el marco de negociaciones con el Ejecutivo nacional vinculadas a recursos y transferencias.

En su análisis, cualquier proceso de modernización laboral debería estar acompañado por medidas que fortalezcan el consumo, protejan a las pymes y resguarden la producción local, especialmente frente a un escenario de apertura comercial.

Con la votación prevista para las próximas horas y la intención oficial de avanzar hacia la sanción definitiva antes de fin de mes, el diputado consideró que el ritmo del tratamiento responde a una estrategia política. “La Argentina necesita una reforma laboral, pero discutida en profundidad y acompañada por un plan económico que la haga viable”, concluyó.