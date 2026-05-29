Martín Aveiro pasó por la AFA y le dio un particular regalo a Chiqui Tapia: qué le obsequió

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de fútbol 2026, el diputado nacional Martín Aveiro pasó por Asociación del Fútbol Argentino junto al legislador sanjuanino Jorge Chica, donde mantuvieron un encuentro con Claudio Chiqui Tapia, a quién le entregaron un particular regalo: una escultura de la Difunta Correa.

El gesto se dio en la previa de la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y estuvo asociado a la devoción que el presidente de la AFA tiene por la Difunta Correa. Cabe recordar que Tapia es sanjuanino.

“Junto a Martín Aveiro llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión”, expresó Jorge Chica en sus redes sociales tras el encuentro.

Según recordó el legislador sanjuanino, el presidente de la AFA mantiene desde hace años una profunda devoción por la Difunta Correa. De hecho, luego de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Tapia llevó la Copa del Mundo al santuario ubicado en San Juan como gesto de agradecimiento.

“Con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella”, sostuvo Chica.

La imagen entregada en esta ocasión buscó reforzar esa tradición en la previa del nuevo desafío mundialista que afrontará la Selección argentina encabezada por Lionel Messi.