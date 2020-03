Martín Aveiro lanzó la campaña «Tunuyán solidario»

La iniciativa invita a los vecinos del departamento a colaborar con las familias que están pasando grandes necesidades a partir de esta cuarentena obligatoria de prevención social.



¡Hay muchas personas en el departamento que necesitan tu colaboración! La idea es sumar voluntarios para asistir a quienes lo requieran y que puedan cumplir funciones como entrega de alimentos, cocineros, profesionales, etc.

También se espera la solidaridad de quienes puedan prestar maquinaria y herramientas para, por ejemplo, la desinfección del departamento.

Por último, el Intendente pensó que sería de gran ayuda y aliento para aquellos que hoy no pueden trabajar y no pudieron aprovisionarse porque la situación económica no se los permitió, recibir alimentos no perecederos, frutas, verduras, panificados, etc. Cabe destacar que la inscripción será por teléfono.

«Como ya es de esperarse, los tunuyaninos seguramente se van a acoplar a esta campaña de «Tunuyán solidario» porque en el viven personas muy solidarias, de gran corazón», dijo el Prof. Aveiro.



Los teléfonos para comunicarse son los siguientes:

SERVICIOS: 2622414370

ALIMENTOS: 2622436690

VOLUNTARIADO: 2622532553

