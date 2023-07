Martín Aveiro: “Estamos peleándole a De Marchi el segundo lugar sin problema”

El intendente de Tunuyán y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria, Martín Aveiro, se refirió -en declaraciones radiales- al panorama electoral que se vive en estos días de cara a las PASO nacionales del 13 de agosto y en vistas de las provinciales de septiembre.

En el caso de los comicios para la gobernación, Aveiro se mostró confiado en los candidatos y aseguró que han aumentado el nivel de conocimiento.

“Los candidatos peronistas han aumentado su nivel de conocimiento, estamos peleándole a Omar de Marchi el segundo lugar sin problema”, sostuvo el jefe comunal en declaraciones radiales.

Por otra parte, Aveiro dejó entrever su malestar por la foto que se sacó el ministro de Economía y presidenciable Sergio Massa, con el intendente de Las Heras y candidato a vicegobernador, Daniel Orozco.

“No nos gusta, pero no le voy a decir al candidato a presidente lo que tiene que hacer”, manifestó el tunuyanino.

En cuanto a su candidatura al Congreso, el intendente aseguró que está recorriendo todos los departamentos escuchando los temas y preocupaciones de la gente.

“Lo importante es juntarse con sectores de la sociedad y no con políticos. El tema es escuchar y avanzar sobre eso. No puedo decir que voy a hacer maravillas en el Congreso porque sería hipócrita, pero está en nosotros dar pasos para cambiar esas realidades”, añadió a Aveiro.

Por último, se mostró confiado en Massa y aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será clave.

“Le tengo mucha fe a Sergio Massa. Creo que se hizo cargo del Ministerio de Economía cuando estaba a punto de explotar Argentina por el aire, concluyó.

Martín Aveiro: es cierto que hay un sector que se transformpo en antitistema producto de tantas desilusiones, hay mucha gente con mucha coherencia a la hora de acompañar un proceso de gestión. Nos pasa en los municipios, se diferencia impresionante.

La gente ya no vota partidos políticos tampoco, es cierto que hay un segmento cuando la comuniccion es masiva no tiene territorialidad, los partidos tienen un encanto, pero cuando es territorial o son elecciones chicas se marca el mano a mano con la gente.

Hay de todo, hay un enojo con la política en general, desencanto, desilusión. No se vota la ley de alquileres por tanta especulación que hay, a la gente no le calienta si estamso especulando o no, quieren que se modifique la ley de alquileres.

Eso hace que generamos un esquema de antipolitica, pero hay gran porcentaje que vota con sentido comun, se ve identificada con algún mensaje.