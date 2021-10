El Intendente de Tunuyán Martín Aveiro, junto al presidente del HCD Emir Andraos, la Secretaria del Ministerio de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, la Consejera del Fondo Fiduciario Patricia Fadel, y el tituar de UDAI ANSES Valle de Uco, Enrique Coki Romero presentaron el programa «Clubes en Obra» y diferentes inversiones en el departamento.

El encuentro fue en el Polideportivo y en el marco del encuentro provincial de Hockey inclusivo. El proyecto Clubes en obra incluye financiamiento para refacción, construcción, mantenimiento y ampliación en clubes barriales. Al respecto se pronunció el Presidente del Concejo Deliberante, Prof. Emir Andraos.

«Recién entraba al Polideportivo y me emociono de ver lo que está pasando. Nosotros como gestión nos hemos acostumbrado a ver un Polideportivo con mucho flujo de gente pero esto no es normal. Uno cuando recorre otros lugares del país no ve la cantidad de gente que vemos acá y no es una casualidad, no es un evento aislado si no que es algo que se está repitiendo. Nos estamos convirtiendo en un centro de reunión».

Martín Aveiro remarcó la importancia de la visita de la Secretaria, que recorrió clubes de toda la provincia de Mendoza. «Con anuncios super importantes. Veníamos caminando el predio Santa Rita de Vista Flores…mostrándole todo lo que se hace. Pasamos por Colonia por el predio Villa Anita que es la copia del Santa Rita donde tenemos depositados 30 millones para el inicio de la construcción de la pileta de competencia, luego con la cancha de Hockey, de Beach».

Estadio Cubierto

«Lo otro importante, algo que no todos quieren entender, el Concejo Deliberante aprobó el financiamiento que nos ha gestionado Inés. Con un fondo específico para estadios, son 450 millones que íbamos a perder si no podíamos abordarlo. Tomamos la decisión de invertir 18 millones en un terreno, para ganar 450 millones de la obra. Además lo que va a producir, lo que va a generar en trabajo esa obra, es impresionante, tener un estadio cubierto con lo que eso significa para Tunuyán. No hay manera de no festejar esto. La otra buena noticia es que nos habilitó la tercera etapa de Clubes en obra para volver a financiar a todos los clubes del departamento» contó emocionado sobre la obra que se llevará adelante en el predio del ferrocarril.

En #Tunuyán #Mendoza, junto a su intendente @MartinAveiro, nos reunimos con las y los dirigentes deportivos de la región. Entregamos subsidios para infraestructura de Clubes y anunciamos nuevas obras para el deporte del Municipio. pic.twitter.com/v9KRwNWugL — Inés Arrondo (@ines_arrondo) October 16, 2021

Clubes en obra

El Estado Nacional está aportando $750 millones. Los clubes de barrio y las instituciones deportivas aplicaron a este programa para realizar mejoras en su infraestructura y sus proyectos presentados están incluidos en algunas de estas líneas de acción: Construcción , de espacios deportivos en exterior, Reformas en vestuarios, Accesibilidad, Seguridad, Readecuación del sistema eléctrico, Mejoras en cubierta, Cocina y Pintura general.