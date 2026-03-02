Martín Aveiro durísimo contra el discurso de Milei en el Congreso: “Show televisivo”

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei en el Congreso, el diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, cuestionó el contenido y la forma del discurso presidencial y sostuvo que tuvo un perfil más cercano a un espectáculo que a una presentación institucional.

En diálogo con Radio Post, el legislador afirmó que el mandatario “buscó polarizar” y centró buena parte de su intervención en cuestionar al peronismo, dejando en segundo plano (según su visión) anuncios orientados a sectores productivos, sociales o culturales.

Aveiro consideró que durante la exposición predominó la referencia a gestiones anteriores y que no hubo definiciones específicas sobre educación, salud ni políticas públicas en marcha. En ese sentido, remarcó que el mensaje no ofreció una hoja de ruta clara hacia adelante. “No le habló al pueblo argentino”, resumió, al señalar que muchas familias, trabajadores e instituciones no encontraron respuestas concretas en el discurso.

El presidente dando el discurso de apertura a sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación el domingo por la noche.

El diputado también expresó reparos sobre la afirmación presidencial vinculada a una mejora de los ingresos medidos en dólares. Según indicó, no percibe en la realidad cotidiana un escenario de bienestar generalizado, y vinculó el respaldo electoral obtenido por el oficialismo a factores propios del contexto político y económico reciente.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la imagen de bancas vacías durante la sesión. Explicó que varios legisladores coincidían en agenda con gobernadores en sus provincias, lo que condicionó la asistencia completa, aunque aclaró que la postura predominante del bloque fue dar presente en el recinto.

De cara al escenario electoral en Mendoza, Aveiro planteó que el peronismo enfrenta el desafío de reconstruir confianza en los departamentos donde hoy es oposición. Destacó la gestión de intendentes en funciones como posibles figuras competitivas y subrayó la necesidad de renovar propuestas y ampliar la base de convocatoria para el próximo turno electoral.