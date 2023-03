El intendente de Tunuyán tampoco descartó la posibilidad de ser concejal.

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, habló sobre su futuro en la política a pocos días de que cierre el plazo para presentar precandidatos en los municipios que desdoblaron, como es el caso de este departamento.

En la inauguración del nuevo edificio del Banco Nación en Vista Flores, el jefe comunal, en diálogo con El Cuco Digital, no descartó la posibilidad de ser concejal, aunque aseguró que le encantaría gobernar la provincia. Para saber si se confirma lo primero, habrá que esperar, a más tardar, hasta el 11 de marzo.

Ante la consulta de si ya tomó una decisión sobre su rumbo político y si se presentará para edil de Tunuyán, Aveiro explicó: “Todavía no. No descarto (ser concejal), todo puede pasar. También me están pidiendo que sea candidato a gobernador, hay un sinfín de cosas”.

En ese sentido, destacó la importancia de seguir trabajando en el proyecto con el que gobierna hace más de 10 años Tunuyán. “Lo importante es entenderá que hay un proyecto de por medio y darle continuidad, significa no abandonar las bases sólidas de un Tunuyán que prácticamente no existía en el mapa político, un Tunuyán que era invisible en todos los sentidos, en la cultura, el deporte, el turismo, y hoy es totalmente otra situación. Eso nos llena de orgullo (…)”.

(…) Los nombres propios, después los cargos que se ocupan, son indiferentes si lo importante es el proyecto, hay muchísimas opciones, pero lo importante es continuar con el proyecto y también nos encantaría gobernar la provincia, por supuesto”, aseguró en el cierre.

¿Habrá interna en el peronismo local?

De esta manera, una vez más Aveiro, que no puede volver a presentarse para la intendencia, vuelve a colocar como su candidato a sucesor a Emir Andraos, quien hace algunos días posteo una foto con su imagen y la del actual jefe comunal con la frase “El proyecto sigue”, dando a entender, lo que desde hace mucho tiempo se presume: él será precandidato a intendente por el peronismo local.

Por el momento, no habría internas dentro del Frente Elegí Gestión Tunuyán. “No sabemos si va a haber alguien que se presente por dentro, lo componen muchos partidos. Hasta el 11 no sabemos, pero por lo pronto no conozco a nadie que esté con la intención de hacer una interna”, completó Aveiro.