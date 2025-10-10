Martín Aveiro arremetió contra Javier Milei por los dichos del Presidente sobre el Valle de Uco: “No fue…”

El paso del presidente Javier Milei por la provincia -donde visitó San Rafael y la Ciudad de Mendoza– no dejó indiferente a nadie. Luego de que el mandatario libertario afirmara en el departamento del sur provincial que “hay que replicar el milagro del Valle de Uco en todo el país“, quien salió a contestar fue el diputado nacional Martín Aveiro.

El ex intendente de Tunuyán, conocedor de la región, cruzó a Milei por sus dichos y aseguró que “el Valle de Uco no fue un milagro ni un experimento“. A través de su cuenta personal en la red social “X”, Aveiro expuso que el crecimiento de la región “fue resultado de emprendedores, obra pública y gestión local que apostó al desarrollo“.

En esa línea, el Diputado nacional -integrante del bloque Unión por la Patria- destacó que detrás del crecimiento del Valle de Uco “hay 15 años de Peronismo, planificación y trabajo sostenido“, y sentenció: “El Estado presente también fue clave“.

Además, en otro posteo, Aveiro complementó sus palabras: “Presidente entiendo que por sus formas y métodos en realidad quiso chicanear al gob. municipal Peronista de San Rafael. Parece que le duele ver gobiernos locales presentes y cerca de su gente“.

Sobre el final, el tunuyanino afirmó que la chicana “le salió mal” al Presidente, y cerró: “El corazón del Valle de Uco también late con una gestión así“.

Durante su paso por San Rafael, el presidente Javier Milei había expuesto que “el Valle de Uco comenzó siendo un desierto y hoy es un bastión global de la industria vitivinícola“, y aseguró que ese desarrollo es una muestra de lo que puede lograrse “cuando el Estado no interfiere en la producción“. Según afirmó el mandatario libertario, su objetivo es “replicar el milagro del Valle de Uco en todo el país“.