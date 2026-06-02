Martín Aveiro apuesta todo por Axel Kicillof y comienza el armado en Mendoza

El diputado provincial Martín Aveiro volvió a mostrarse junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una nueva señal de respaldo al dirigente que aparece como una de las principales figuras del peronismo con proyección hacia las elecciones presidenciales de 2027. El encuentro se dio en el marco de la gira federal que el mandatario bonaerense viene desarrollando por distintas provincias del país.

Aveiro, ex jefe comunal de Tunuyán, fue uno de los primeros dirigentes mendocinos en acompañar el surgimiento del espacio político impulsado por Kicillof. Desde finales de 2025 se manifestó públicamente a favor del denominado Movimiento Derecho al Futuro, destacando la necesidad de construir una propuesta que represente a los sectores productivos y a las economías regionales.

Nuestro tiempo nos reclama decisión y voluntad política para el bien de nuestro pueblo.

Como nos enseñó San Martin "Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla", a eso nos convoca @Kicillofok y ahí estaremos trabajando recuperando la esperanza https://t.co/HVHnHbSPnm — Martín Aveiro (@MartinAveiro) February 22, 2025

Tras la reunión, el legislador aseguró que el objetivo es consolidar un espacio con una visión federal centrada en la defensa de la producción y el empleo, al tiempo que cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. También sostuvo que Mendoza y el interior del país necesitan una alternativa que fortalezca a las PyMEs, los productores y las actividades económicas regionales.

Mientras Kicillof continúa ampliando su presencia en distintas provincias y sumando respaldos políticos, sindicales y sociales, en Mendoza el sector que lo acompaña avanza en su organización territorial. Entre los próximos pasos figura la apertura de una sede partidaria que sirva como punto de referencia para el crecimiento del espacio en la provincia.