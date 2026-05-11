“Martillo virtual”: la Justicia de Mendoza implementará las subastas electrónicas

A través de una acordada publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Suprema Corte dio un paso clave hacia la modernización del sistema judicial. Con el aval y la firma de sus siete ministros, el máximo tribunal oficializó la puesta en marcha de las Subastas Judiciales Electrónicas, un sistema que promete democratizar los remates públicos y erradicar definitivamente las históricas maniobras de manipulación y aprietes en los encuentros presenciales.

La nueva reglamentación (que operativiza los artículos 278 al 282 de la Ley Nº 9.001) introduce un portal digital seguro, auditado y de acceso permanente.

De esta manera, cualquier ciudadano podrá ofertar y participar en las pujas de bienes vinculados a procesos civiles, comerciales y tributarios desde la comodidad de su computadora, asegurando una competencia transparente y mejores precios de mercado.

Con esta medida, Mendoza adopta un modelo tecnológico que ya funciona con éxito en provincias como Córdoba, Buenos Aires y San Luis.

Las claves del nuevo sistema digital

La reforma no solo traslada el martillo al plano virtual, sino que introduce herramientas de control inéditas para garantizar la seguridad del proceso:

Históricamente, los remates presenciales solían estar copados por grupos organizados (conocidos popularmente como “la liga”) que amedrentaban a compradores particulares para quedarse con los bienes a precios irrisorios. El entorno digital elimina por completo el contacto físico y la presión sobre los oferentes.

Creación del Registro General de Postores: Para asegurar la trazabilidad, la Oficina de Subastas Judiciales habilitará un registro obligatorio. Quienes deseen ofertar deberán inscribirse previamente, completar formularios específicos y validar su identidad. Nadie podrá pujar de forma anónima o sin autorización previa.

El rol de los martilleros: Los profesionales del sector mantendrán su rol clave en el proceso, pero ahora desarrollarán su actividad bajo este nuevo ecosistema digital que optimiza la difusión, agiliza los tiempos procesales y amplía el universo de posibles compradores.

La transición hacia la virtualidad total se realizará de manera gradual y progresiva, coordinada conjuntamente entre la Secretaría de Modernización y la Dirección de Informática de la provincia. Esta digitalización no solo representa un avance en transparencia y seguridad, sino también un ahorro significativo de costos operativos y burocráticos para el propio Estado y para los ciudadanos involucrados en los litigios.