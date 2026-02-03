Martes negro en Wall Street: las acciones argentinas cayeron hasta un 23%

Este martes, las acciones de empresas argentinas registraron una fuerte caída en Wall Street, con desplomes que alcanzaron hasta el 23%, en una jornada marcada además por la baja de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

En Nueva York, la mayor baja fue para Bioceres Crop, que se hundió un 23% y marcó un mínimo histórico de u$s1,14. La compañía enfrenta un escenario de incertidumbre financiera luego de un fallo adverso en la justicia estadounidense vinculado a activos de su unidad ProFarm Group. También se destacaron las caídas de Globant, que retrocedió 13,1%, y de la petrolera Vista, que perdió 7,4%.

En el caso de Vista, el retroceso estuvo vinculado a la posible salida del Abu Dhabi Investment Council, uno de sus principales accionistas, que ingresó en 2019 con una inversión adicional de u$s55 millones. Según trascendió, el fondo vendería, a través de Goldman Sachs, más de 10 millones de acciones, por un monto cercano a los u$s625 millones y con un descuento de hasta 6,5%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos operaron mayoritariamente en baja. Los Bonares mostraron retrocesos generalizados, mientras que los Globales anotaron caídas marginales de hasta 0,2%, con excepción del Global 2035, que avanzó 0,1%. En ese contexto, el riesgo país trepó hasta los 506 puntos básicos.

En el mercado local, el índice S&P Merval revirtió la suba inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, en 3.067.662 puntos, mientras que medido en dólares perdió 1,2%. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) lideraron las bajas, en una rueda que los analistas interpretaron como una toma de ganancias tras el fuerte rally de enero.

Cabe resaltar que el clima financiero se vio impactado tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el Gobierno no tiene previsto recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de cancelar pasivos mediante la venta de activos estatales.