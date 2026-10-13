Martes 13: ¿Día de mala suerte?

Cada vez que el calendario marca un martes 13, vuelve a aparecer una de las supersticiones más conocidas de la cultura popular. La frase “martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes” se transmite de generación en generación y resume la creencia de que esta fecha no sería la más indicada para tomar decisiones importantes, viajar o iniciar nuevos proyectos.

Este martes 13 de octubre de 2026 no es la excepción. Aunque muchas personas toman estas advertencias con humor, la combinación del día martes con el número 13 tiene una historia vinculada con tradiciones religiosas, mitología y distintas interpretaciones culturales.

¿Por qué el martes 13 se relaciona con la mala suerte?

Una de las explicaciones se encuentra en la mitología romana. El martes debe su nombre a Marte, el dios de la guerra, asociado con los enfrentamientos, la violencia y la destrucción. Con el paso del tiempo, esta relación contribuyó a que el día fuera considerado poco favorable para determinadas actividades.

Por otro lado, el número 13 también arrastra una reputación negativa en distintas culturas. Una de las referencias más conocidas proviene de la tradición cristiana, que lo relaciona con la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus doce apóstoles. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, quedó asociado con el decimotercer comensal, una interpretación que ayudó a reforzar la desconfianza hacia este número.

A pesar de su popularidad, no existen pruebas científicas que demuestren que el martes 13 provoque acontecimientos negativos. Su fama responde a una combinación de creencias, relatos históricos y asociaciones culturales que se mantuvieron a lo largo de los siglos.

Mientras algunas personas prefieren evitar determinadas decisiones durante esta jornada, otras consideran que se trata simplemente de una fecha más del calendario.