Elecciones

Marisa Uceda: “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos

"Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos empezar a repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático", señaló la candidata de la Fuerza Justicialista.

La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto acompañada por su familia.

Tras sufragar, Uceda afirmó que está viviendo la elección con “mucha felicidad, mucha expectativa, deseando que la convocatoria sea alta y como siempre con mucha esperanza de cambiar esto porque la gente nos pide que le pongamos un límite a Milei”.

Respecto a las declaraciones vertidas por el oficialismo sobre como pueden afectar las elecciones la economía nacional, la candidata peronista señaló que “creo que los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Si una elección modifica los movimientos del mercado o altera el plan económico, entonces el problema no son las elecciones, sino el propio plan económico”.

Y agregó: “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos que tiene el gobierno nacional actual. Si gobernás y tus problemas dependen de una elección popular, entonces la pregunta es: ¿quién se hace realmente responsable?”.

Y concluyó: “Hoy tenemos que celebrar este acto democrático. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos empezar a repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre que sea con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía.

