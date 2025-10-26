Mario Vadillo elogió el sistema electoral y anticipa una gran elección para el Frente Verde

El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en Luján de Cuyo, donde destacó la buena organización del proceso electoral y la activa participación de los votantes.

“Creo que fue una de las votaciones más simples que me ha tocado. El sistema funciona perfectamente; quien se acerque a votar va a notar que es muy fácil. Además, el día acompaña y es una gran oportunidad para que todos los mendocinos se acerquen a las urnas”, señaló tras sufragar.

Vadillo resaltó el clima de tranquilidad con el que se desarrolla la jornada electoral y expresó su agradecimiento “a los fiscales y autoridades de mesa que están cumpliendo su tarea con responsabilidad y compromiso”.

Respecto a las expectativas del Frente Verde, el candidato se mostró optimista:

“Confiamos en mantener el segundo lugar alcanzado en la Gran Mendoza. Hemos trabajado mucho y creemos que la gente va a seguir acompañándonos”, afirmó.