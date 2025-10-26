Search
Instagram Facebook Twitter
Mario Vadillo
Elecciones 2025

Mario Vadillo elogió el sistema electoral y anticipa una gran elección para el Frente Verde

El candidato del Frente Verde destacó la organización electoral y pidió a los mendocinos participar de una jornada “tranquila y ejemplar”.

El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en Luján de Cuyo, donde destacó la buena organización del proceso electoral y la activa participación de los votantes.

“Creo que fue una de las votaciones más simples que me ha tocado. El sistema funciona perfectamente; quien se acerque a votar va a notar que es muy fácil. Además, el día acompaña y es una gran oportunidad para que todos los mendocinos se acerquen a las urnas”, señaló tras sufragar.

Vadillo resaltó el clima de tranquilidad con el que se desarrolla la jornada electoral y expresó su agradecimiento “a los fiscales y autoridades de mesa que están cumpliendo su tarea con responsabilidad y compromiso”.

Respecto a las expectativas del Frente Verde, el candidato se mostró optimista:
“Confiamos en mantener el segundo lugar alcanzado en la Gran Mendoza. Hemos trabajado mucho y creemos que la gente va a seguir acompañándonos”, afirmó.

ETIQUETAS:

MendozaMario Vadillopartido verdeElecciones 2025

+ Noticias

Elecciones 2025

Mario Vadillo elogió el sistema electoral y anticipa una gran elección para el Frente Verde

Por: Redacción NDI

Elecciones 2025

“Mendoza será un faro para el país”, dijo Hebe Casado tras emitir su voto

Por: Redacción NDI

Elecciones

Los candidatos sub 40 que madrugaron para votar

Por: Redacción NDI

elecciones

Andrés Lombardi: “La modalidad de votación es rapidísima”

Por: Redacción NDI

Elecciones: cómo consultar los resultados

Por: Redacción NDI

Senadores y diputados

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a la Legislatura de Mendoza por el Tercer Distrito Electoral 

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter