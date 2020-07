Por Franco Moreno

Quienes tuvieron la oportunidad de recorrer el detrás de escena del Festival de la Tonada, seguramente pudieron ver a María Ruiz, corriendo de un lado al otro, garantizando cada detalle. Su vida tiene una linea transversal que es la producción de espectáculos musicales, contó cómo desde muy pequeña transita los escenarios.

Mendoza es tierra del sol, del vino y de grandes artistas de la industria musical. Este es el caso de María Ruiz, que con tan solo 12 años comenzó a recorrer escenarios nacionales y llegando a grandes espectáculos internacionales, como el Festival de Viña del Mar.

La pandemia genera que artistas y trabajadores de espectáculos se vean tomando distancia de escenarios y shows masivos por un largo y tendido tiempo. Por ello es que la mendocina María Ruiz está en su tierra, disfrutando de su familia y respetando la cuarentena.

En la actualidad María tiene 32 años, y ha acompañado a grandes artistas nacionales e internacionales en giras por varias partes del mundo. Entre las bandas se encuentra Chayanne, Maná, Ricardo Arjona, entre otros.

Su tío Gonzalo Ruiz y un recital de Cerati, el gran comienzo

Todo comenzó junto con mi tío Gonzalo Ruíz cuando tenía unos 12 años en el recital «Bocanada» (1999) de Gustavo Cerati en el Gran Rex, Mendoza. Empecé en el catering y armado de camarines. Mi papá (Carlos) ya me llevaba a los escenarios dese chica. Fue productor de Soda Stereo, Fito Paez, Charly García e hizo los primeros sonidos de la Tonada cuando se hacía en el Manzano Histórico. Siempre ligada a la música.

Gira con Chayanne

A los 20 años, una productora de espectáculos de Buenos Aires llamada «6 pasos» me llamó para consultarme si quería vender las entradas de Chayanne en Mendoza en el Shopping y cuando terminé, desde la misma productora me preguntan si quiero ir a la gira de Chayanne porque necesitaban un ‘Asistente de producción’ en los shows. Ahí comencé a hacer varios conocidos y amigos en la producción nacionales e internacionales.

A los 22 años, la producción argentina de Maná, me llama para trabajar pero esta vez en la gira latinoamericana, siempre como Asistente de Producción.

«Viaje Tour», junto a Ricardo Arjona

María y Ricardo Arjona

Luego tengo la oportunidad de ser parte del staff de Ricardo Arjona en la gira «Viaje Tour» donde sólo iba a estar en la parte Latinoamérica (Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile), y Ricardo, que por cierto es una persona muy observadora, consultó a los técnicos sobre mi y una vez terminado el último show en Argentina, me cita para invita a formar parte de su staff permanente durante 3 años en gira como asistente de producción en todo el mundo.

Cuando terminó esa gira, me ofrece el mismo Ricardo a formar parte como encargada de su sello discográfico «Metamorfosis» en Miami. Estuve 3 años más viviendo y formando la gira «Circo Soledad».

Desde hace 2 años, María se encuentra trabajando en «Bizarro», una compañía productora de espectáculos en Chile y Colombia, realizando un promedio de 86 shows al año (entre ambos países) y hace 3 años desarrollándose como Jefa de Logística y Hospitalidad en el Festival de Viña del Mar.

Amo mi trabajo y enfoco mis energías en hacerlo bien expresa María Ruiz

Sus 4 mentores

María y su papá Carlos Ruiz, Gira Charly García

«Tengo 4 personas en mi mente fundamentales en lo que ha sido mi crecimiento personal y profesional. Sin duda mi papá, Carlos Ruiz que gracias a él desde chiquita me hizo conocer los escenarios. Mi tío Gonzalo Ruiz quien me abrió las puertas a todo este mundo cuando yo era chica».

«Los mentores que me ha dado la carrera. Dos de ellos Roly, el ‘Production Manager’ de todos los artistas de los que hemos estado hablando (Maná, Arjona, Chayanne) y Leo Zarrabeittia productor de espectáculos también. También, Martín Aveiro, Intendente de Tunuyán, porque confió en mi en una tarea que no era nada fácil cuando tenía 21 años como era el Festival Nacional de la Tonada que es algo que yo amo y siento que son mis raíces. Para mí es el Festival más lindo que tiene Mendoza y en donde aprendo mucho siempre. Siempre esto agradecida de Martín por la confianza que me tuvo para hacer el festival a mi corta edad y siempre elijo volver a hacer la Tonada».

La experiencia que más la marcó

María y Martín Aveiro, Intendente de Tunuyán

«De cada uno de los trabajos que he realizado me dejan una gran experiencia pero puedo marcar tres que puedo considerar los que más me marcaron. El Festival de la Tonada, a mis 21 años fue un gran desafío que marcó para toda mi vida profesional.

Otra experiencia que me marcó mucho fue haber trabajado con Ricardo (Arjona) 3 años a su lado y haber realizado una gira como «Circo Soledad» que fue como un hijo para mi porque lo viví desde cero, desde el primer momento, además de ser parte de un sello discográfico que nunca lo había hecho y muy enriquecedor.

Otro pilar importante, sin dudas, fue Viña del Mar como Jefa de Logística y Hospitalidad. Es un festival muy grande y muy difícil de hacer donde hay que estar atenta a los requerimientos de los artistas como alojamiento, prensa, camarines y demás solicitudes. Es un festival muy grande que literalmente te deja la piel de gallina».

María y su equipo de Logística y Hospitalidad, Viña del Mar

¿Qué debe tener un show para que sea inolvidable?

«Estoy convencida que lo inolvidable de un show lo hace el artista, la calidad que está arriba del escenario. Podés hacer un show con un escenario magnifico y toda la tecnología pero si el artista no termina de conectar con el público, pasa desapercibido todo el resto y nadie se va a acordar de él. Pero años atrás, cuando mi papá hacia Soda Stereo y subía al escenario no quedaba nada.

Sobre todo, quien esté arriba del escenario debe ser alguien que le llegue a la gente, eso lo es todo.

¿Crees que cambiará algo de los espectáculos Post-Pandemia?

Creo que de acá a un año, no creo que se puedan hacer espectáculos masivos, es una realidad. A largo plazo no va a cambiar mucho como serán los shows. Considero que cuando se descubra una vacuna iremos volviendo a la normalidad. No considero que streaming sea una «nueva modalidad» para el show, simplemente es una herramienta que ayuda a seguir difundiendo la actividad de los artistas.

A lo mejor seremos un poco más conscientes en medidas de higiene, distancias o elección de los predios para realizar los espectáculos.