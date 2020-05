María Belén Giménez nació hace 42 años, el 9 de enero de 1978. Fue en una finca del distrito de Eugenio Bustos, en San Carlos. La recibió una partera, de nombre Miriam Muñoz, que, al parecer, fue la que conectó a la madre biológica de Belén, con Carmen Giménez, la mujer que la adoptó.

Belén pasó 36 años sin animarse a saber acerca de sus orígenes, porque hasta el 2014 la persona que la adoptó y la crió estaba viva y ella no quería causarle ningún dolor.

Sin embargo, nunca dejó de pensar en que quería saber quién la había parido y qué le había sucedido para tener que darla en adopción.

Actualmente, desde su residencia en Palmas de Mallorca, España, Belén lucha por obtener datos de su familia biológica, aunque sabe que a tantos kilómetros de distancia, la búsqueda no será fácil.

Una vida llena de preguntas

La mendocina que busca su identidad, cuenta que cuando era muy chiquita, su mamá ya era muy grande -le llevaba 48 años- y ella se preguntaba por qué era mucho mayor que las mamás de los demás chicos de su edad.

Así que una vez se animó a preguntarle. Su madre adoptiva, lejos de ensayar una respuesta inventada, le dijo la verdad: que ella era su hija del corazón, pero que su mamá biológica la había tenido que dar en adopción.

«No quise preguntarle mucho más porque se notaba que se ponía muy mal, sólo me quedé con unos pocos datos que me dio en ese momento: que me había adoptado en San Carlos, que me habían ido a buscar ella y mi tía y el día que nací, fui anotada en la partida de nacimiento como su hija biológica»

María Belén Giménez, mendocina en busca de su identidad

Con el tiempo, supo algunos detalles, referencias sueltas, personas que pudieron estar involucradas, el distrito en el que nació, el nombre de la finca. Pero era un rompecabezas con demasiadas piezas sueltas, y al querer armarlo, siempre chocaba con la excesiva angustia de su madre que no le permitía seguir.

Cuando estaba de novia con el que es su marido desde hace 20 años, un día fueron a pasar el día al Carrizal. En el viaje de vuelta, Belén le propuso ir a Eugenio Bustos, solamente para ver cómo era el pueblo.

«Cuando le conté a mi madre, se puso tan mal, que decidí no seguir investigando»

Pasó el tiempo, se casó, emigró a España y se llevó con ella a su madre. Luego tuvo hijos y finalmente, su madre se enfermó de alzehimer.

Desde el 2006 y hasta el 2014 no pudo hacer nada más que cuidar a su madre y acompañarla.

Cuando su mamá falleció, otra vez surgió en ella la necesidad de averiguar acerca de sus orígenes.

Fue entonces que su historia se hizo pública en las redes sociales.

De España a San Carlos

La intención de despejar las dudas sobre su identidad, tal como publica Diario Uno, la llevó a realizar una publicación en un grupo de Facebook denominado «Dónde estás», en el que se publican este tipo de historias.

A los pocos días fue contactada por un portal digital del Valle de Uco y desde allí ha tenido muchas notificaciones y personas que se han querido comunicar con ella.

«Les pido que solo me busquen si tienen algún dato para aportarme, porque es muy duro estar contando todo lo sucedido y que luego me envíen solicitudes de amistad con cualquier otra intención»

Los datos

Los datos con los que ella cuenta son muy pocos, pero igualmente quiso aclararlos por si alguien puede tener información al respecto.

Fecha, distrito y nombre de la finca en la que nació: 9 de enero de 1978, Eugenio Bustos, finca La Celia

9 de enero de 1978, Eugenio Bustos, finca La Celia Nombre de la partera: Miriam Muñoz

Miriam Muñoz Apellido del capataz de la finca: Ordovini (según pudo averiguar, ya falleció)

Ordovini (según pudo averiguar, ya falleció) Nombre de su madre adoptiva: Carmen Giménez.

Para brindar alguna información, pueden contactar a María Belén por Facebook: https://www.facebook.com/mariabelen.gimenez.75