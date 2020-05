La intérprete de la canción de la novela “Separadas” llegó para romper la escena de la música nacional con su impronta, una que fue creada por su propio esfuerzo y dedicación. En diálogo con NDI la cantante comentó cómo fue su proceso de auto creación como artista, de su ingresó al mundo del mercado de la música y cómo procesa esta etapa de reconocimiento haciendo lo que quiso desde siempre.

Más allá de ser parte de una tira televisiva (por poner la música) María viene de un largo proceso que la llevó a tocar en lugares como el Movistar Free Music junto a Fito Paez. Hoy tiene concretado dos de tres discos que están proyectados salir, el segundo salió días antes del comienzo de la cuarentena y tiene como corte de difusión la canción “Corazón Verde”, un single que básicamente muestra la esencia de composición de María.

¿Cómo comenzaste en la música?

En la casa de mi abuela se escuchaba Gardel, Edith Piaf y boleros pero me fanaticé con las voces de Aretha Franklin, Whitney Houston, Celine Dion y María Carey, ahí me obsesioné escuchando y yendo a muchas clases de canto por semana, también canté lírico y a los 12 años empecé a escribir mis canciones sobre experiencias mías y así entró la música a mi vida, a los 6 años estaba en un coro y me di cuenta que la música era mi espacio, mi refugio o dimensión perfecta.

¿Qué te inspira?

Lo que me inspira es el malquerer, la desilusión. A partir de cierta angustia necesito escribir una canción, si estoy feliz no agarro la guitarra para crear, estoy en otra. La creatividad tiene que ver con el dolor para buscar algo que sane. Me inspira la desilusión.

¿Cómo fue el proceso de hacer música en tu vida?

Nunca tuve confianza en mí misma, desde fuera me veía de una manera pero por dentro era muy vulnerables, no creía en mi forma de cantar y nada de lo que hacía. Cuando me volvieron a proponer hacer discos –después de decir muchas veces, que no- comencé a aceptar contratos, y decir que si a eso pero también a mi misma. En mi fue un proceso natural, me largué cuando pude y no hay arrepentimiento. Tengo una madurez acerca de lo que hago que no la hubiese tenido de chiquita y no hubiera podido defenderme. hoy por lo menos puedo defender mi música.

Tu canción “Corazón Verde” está teniendo mucha aceptación, ¿pensás que lograste identificarte con la gente?

Corazón Verde pegó bien porque no es música que requiera estar de joda en un boliche, es una canción más intimista. ¿Quien no “estuvo verde” o su corazón inmaduro alguna o deseó que otro corazón inmaduro lo ame, o ese miedo y sensación infantil de no querer mostrarse vulnerable ante el amor? El deseo de amar es de todos.

¿Cuáles son tus proyectos y como llevas tu carrera en estos momentos de cuarentena?

Soy pesimista con la cuarentena, (ríe) el primer single es Corazón Verde, pero no puedo hacer un video y es una lástima porque de momento no puedo llegar a ese público que consume ese material audiovisual, más en un mundo de la música tan competitivo. Calculo que con el tiempo libre que tengo iré a terminar el tercer disco que está proyectado.