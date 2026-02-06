Marchas antimineras: la Justicia volvió a rechazar un hábeas corpus colectivo para limitar el accionar policial

La Justicia de Mendoza volvió a rechazar el hábeas corpus colectivo presentado por organizaciones ambientalistas que buscaban restringir las intervenciones de la Policía en manifestaciones antimineras. Cabe recordar que el recurso ya había sido desestimado a fines del año pasado y ahora un tribunal de alzada confirmó aquella resolución.

El nuevo fallo fue dictado por el juez Mauricio Juan, del Tribunal Penal Colegiado N°2, quien rechazó la apelación interpuesta contra la decisión inicial y ratificó lo resuelto por el juez Gabriel Bragagnolo, del Juzgado Penal Colegiado N°1. En esa primera determinación se había considerado que no existían elementos que demostraran una amenaza concreta, real o inminente contra la libertad personal de los manifestantes.

En su resolución, el juez Juan sostuvo que el hábeas corpus preventivo no puede utilizarse como una herramienta general para impedir el accionar de las fuerzas de seguridad ni como una “tercera instancia” para revisar decisiones judiciales ya adoptadas.

En ese sentido, además, el magistrado remarcó que, si bien el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, el Estado tiene la obligación de preservar el orden público y la seguridad general.

Es por ello que el juez consideró que la presencia de policías no constituye por sí misma una vulneración de derechos cuando se realiza con fines preventivos y sin impedir el desarrollo de las protestas. De este modo, el Tribunal Penal Colegiado N°2 dejó firme el rechazo al hábeas corpus colectivo al entender que no se cumplen los requisitos legales para su procedencia en este caso.

Cabe recordar que la presentación judicial había sido impulsada por integrantes de organizaciones vinculadas a la denominada “defensa del agua y el ambiente”, representados por los abogados María Natalia Echegoyemberry y Enrique Jasid, en nombre de la Asamblea Interfacultades de la UNCuyo y de personas autoconvocadas. A través de un hábeas corpus colectivo y preventivo, solicitaron que se ordenara al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Mendoza abstenerse de intervenir en marchas y manifestaciones, incluyendo tareas de control, prevención o filmación.

Ante esto, se abrió un expediente en el que la Justicia pidió informes a fiscalías, comisarías y al Servicio Penitenciario, además de analizar registros audiovisuales y actuaciones vinculadas a protestas anteriores.

Una vez analizado el material presentado, el Poder Judicial concluyó que no se acreditaron detenciones arbitrarias ni una amenaza concreta e inminente a la libertad personal de quienes participaron de las manifestaciones, y que varios de los hechos denunciados se encuentran bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.